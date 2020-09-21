何時提名大法官？白宮高層：麥康諾訂時間表決

白宮高層官員表示20日，川普不久後，便會宣布已故最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)繼任人選，但參院表決時間由參院領袖麥康諾決定，拒絕說明川普是否要求參院在選前表決；司法委員會成員的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)20日分別表示，目前推斷是否會在大選前舉行提名表決還太早，雖然參院打算迅速行事，但沒把握獲得足夠支持通過。

副總統潘斯(Mike Pence)的幕僚長蕭特(Marc Short)說，提名投票「肯定可能」在11月3日前舉行，因為金斯柏大法官就是在43天內獲得任命許可，而20日距離大選還有44天。

蕭特接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，提名表決的時間將由參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)決定。

被問到川普是否考量金斯柏的遺願，希望由下任總統提名大法官時，蕭特對此表示，白宮和國家悼念她，「但提名權不在她」。

克魯茲接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時表示，川普本周宣布的提名人選預料會在大選前投票，但坦言不知道是否能獲得足夠的共和黨人支持。

柯頓接受「福斯電視網」(Fox)節目「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問說道，希望參院在大選前舉行任命聽證，「毫不遲疑地推進」，但也別為了「趕時間」而「走捷徑」。

柯頓認為，民主黨可能出現倒戈人選，西維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2018年在大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的提名案中，跨黨派支持。

共和黨目前在參院以53席對47席占多數，緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)和阿拉斯加州聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)已表態反對選前表決。共和黨最多只能失去三票。

面對少數黨內反對聲浪，麥康諾也鎖定支持者，盼表決能夠過關。

「共和黨占多數的參院在選前舉行表決並不意外，即使是在選舉年」；今年將退休的田納西州國會參議員亞歷山大(Lamar Alexander)說：「憲法賦權參議員這麼做，投給他們的選民可預期。」

麥康諾領導團隊成員、密蘇里州共和黨籍聯邦參議員布倫特(Roy Blunt)，以及溫和派的俄亥俄州參議員波曼(Rob Portman)也表態支持麥康諾。