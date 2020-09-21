不隨川普起舞 拜登拒公布大法官人選

隨著11月大選投票不足50天，民主黨總統候選人拜登20日敦促參院共和黨人不要針對任何最高法院大法官的提名人選進行表決，並說對手川普總統的計畫是「以不公正的方式行使政治權力」。他並拒絕像川普總統一樣公布他的大法官提名人選名單。

關於大法官金斯柏18日病逝後空出的席位，拜登在費城發表的演說中，直接針對「少數幾位真的能夠決定局勢發展的」共和黨籍參議員提出呼籲：「在川普總統與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)創造的情境中，不要投票批准任何提名人選；不要做這種事；守住維護憲法賦予你的責任，以及你的良心。」

前副總統拜登也說，如果他當選總統，應該有權提名填補金斯柏大法官席次的人選；但他拒絕公布他可能會提名的人選，並表示如果跟川普一樣這樣做，可能會對名單上的人員目前在法院中的角色進行的決策產生不當的影響，更可能讓他們面臨「無情的政治攻擊」。

拜登也再次許諾，如果他有這個機會，他會提名一位非裔女性就任最高法院大法官，成為史上首例。

拜登可望利用最高法院大法官席位突然出現的空缺，來強調接下來的這場大選，應該是民眾針對川普處理醫療照護與新冠病毒疫情的方式進行的一場公投。

根據先前選舉的經驗，醫療照護已是民主黨陣營的決勝議題，而在新冠病毒疫情期間還可能讓民眾產生更強烈的共鳴，所以也成為拜登希望繼續關注的焦點。

阻止川普 民主黨選項有限

然而，要阻止川普提名大法官取代金斯柏，民主黨人的選項仍有限。

共和黨人以53對47的優勢掌握參院多數席次，也在2017年廢止關於最高法院大法官提名的冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)；就算沒有三位同黨人士與任何民主黨人支持，副總統潘斯(Mike Pence)也能投票突破表決僵局，批准新的大法官人選。

民主黨人必須說服四位共和黨人在表決中投下反對票；而進步派人士也說，萬一做不到，就只能試圖掌握白宮和國會，來增加最高法院大法官人數。