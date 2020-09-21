批愚蠢、涉毒…川普威脅將簽行政令「不讓拜登當選」

川普總統19日晚間在北卡羅來納州的競選造勢活動上，對民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)發動猛烈攻勢，說他是「最愚蠢的候選人」，甚至揚言「簽署行政命令」讓拜登無法當選總統。

川普說拜登是「總統政治歷史上最爛的候選人」，還在未經證實下說拜登涉毒：「他們在他臀部注射又大又重的一劑，然後在兩小時內，他的狀態變得比以前更好；問題是，之後會怎樣？我們會要求進行藥檢，是的，我希望進行藥檢。」

川普在演說中一度威脅要阻止白登當選總統：「你們不能讓這個人當總統；不可以；也許我會簽署行政命令，你們不能讓這種人當總統。」

川普還對參與這場造勢活動的民眾說：「如果我輸給拜登，我會不知道我該怎麼辦；我再也不會跟你們講話了；你們就再也看不到我了。」

拜登則隨後推出一則長度為10秒的廣告片段，對川普此言表示贊同。

在6月的一次受訪中，川普就拒絕透露，如果拜登勝選，他會不會接受選舉結果。

根據華爾街日報與國家廣播公司新聞網(NBC News)的新民調，拜登仍持續領先川普。

全美約51%登記選民說若調查當天選舉會投給拜登，而43%則支持川普；這八個百分點的領先優勢與一個月前的九個百分點大致維持不變，但7月拜登以11個百分點優勢領先；拜登全年領先川普超過六個百分點。

這項民調是在最高法院大法官魯絲·貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世之前，而這個爆炸性的新事件，可能改變選民考慮各項議題的優先順序。

兩位總統候選人即將進行的三場辯論，也是選前數周內不可預料的因素；首場辯論訂於9月29日舉行，由福斯新聞網(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)主持。

多數選民表示已決定好要投給誰；逾70%說候選人辯論對他們的決定來說影響不大，包括44%說辯論完全不會影響他們的選擇，而這個數字已創下自2000年以來最高紀錄。