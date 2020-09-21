大法官選前提名案 6共和黨參議員恐倒戈

繼緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)之後，阿拉斯加州聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)20日表態，反對在大選前表決已故最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)繼任人選提名，讓參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)致力在選前填補大法官出缺的努力更加困難；川普總統20日譴責穆考斯基不支持他快速提名並表決新大法官的決定，提名案的命運將由六位共和黨參議員決定。

「過去幾周來，我已表明不會在距離大選這麼近的時候支持彌補潛在的最高法院空缺。」穆考斯基發表聲明說：「遺憾現實中有假設，但我的立場不變。」

穆考斯基和柯林斯現為公開反對選前表決大法官提名的唯二共和黨參議員，反對麥康諾支持立刻填補金斯柏的空缺；麥康諾只能有三位共和黨人跑票，預料所有民主黨議員都會支持參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的決定，明年再表決金斯柏的繼任人選。

柯林斯19日表示，必須由下任總統選新大法官，但不反對參院司法委員會在大選前處理相關程序；麥康諾未訂定新大法官提名案時間表，通常需時兩個月。

參議員21日返抵華府，麥康諾的領導團隊將協商策略，22日則會是參院共和黨全員在金斯柏離世後首次聚首。

政治新聞網站Politico報導，川普預料本周稍晚宣布提名人選。

川普20日選了一則阿拉斯加商會(Alaska Chamber)即將邀請穆考斯基出席的活動推文，轉推並寫道「不，謝謝！」

Politico指出，這是川普不滿穆考斯基反對選前表決大法官提名案的作為。

金斯柏逝世還沒頭七，美國輿論已從讚頌功績轉為辯論是否提名新大法官，川普勢將把握再次提名大法官的契機，但提名表決生死大權掌握在六位共和黨參議員手中，分別是曾在川普彈劾案中決定是否要傳喚證人出席聽證的柯林斯、穆考斯基和羅穆尼(猶他州)，以及在藍州面臨連任壓力的賈德納(Cory Gardner)，和另兩位秉持制度論的亞歷山大(Lamar Alexander，田納西州)與羅伯茲(Pat Roberts)。