法官認定禁微信違憲 美政府反批妨礙國安

美國總統川普近日頒布禁止WeChat（微信）的命令，被聯邦法官認定違反言論自由！川普的禁止令發出後，有微信的用戶隨即到舊金山的聯邦法院申訴，法官最後判定，無明確證據顯示微信有資安風險下，就輕易禁止APP上架，違反美國憲法保障言論自由的精神。但美國商務部隨後反擊表示，這只會讓中國得寸進尺。

沒證據禁令不可實施

根據《英國廣播公司》報導，美國舊金山的聯邦法官畢勒近日收到抖音使用者的投訴，要對川普禁止微信的行政命令進行抗告，最後他做出判決，認為川普在沒有明顯證據就不讓民眾使用微信，違反美國憲法第一修正案中，保障人民言論自由的精神，相關禁令不可落實。

但美國司法部隨即發出聲明，如果阻擋總統的命令，就會讓總統堅決維護國安的決心破碎，不過畢勒認為禁止APP不符合比例原則，可以透過啟動調查等措施調查微信，無須禁用APP。美國商務部部長羅斯也不滿表示，這項判決會讓中國持續蒐集人民的個資。

侵害人民權益

美國總統川普近來持續以國安理由，禁止美國民眾使用抖音與微信，不過抖音的美國業務近日則被科技公司甲骨文與零售鉅頭沃爾瑪收購，得以繼續留在美國市場，但微信卻持續以資安為由遭到禁止，即使微信母公司騰訊、中國政府都強烈否認有透過微信蒐集用戶個資。

《第7頻道新聞網》提到，雖然抖音的收購案在美國核准了，但同時也需要中國的同意才會生效，而美國自由公民協會族不滿批評美國政府，許多使用APP的民眾都將自己的影片上傳抖音，也倚靠微信進行家族溝通，政府這樣做會有侵害美國人民權益的疑慮。

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