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資深記者好友：金斯柏頑強抗癌 50年只看她哭過一次

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
NPR資深記者妮娜‧托騰伯格(左)與金斯柏大法官，由採訪成為好友。 美聯社
NPR資深記者妮娜‧托騰伯格(左)與金斯柏大法官，由採訪成為好友。 美聯社

聯邦最高法院大法官魯絲‧貝德‧金斯柏18日辭世，與她深交50載的美國全國公共廣播電台(NPR)資深記者妮娜‧托騰伯格(Nina Totenberg)19日撰文悼念摯友，細述兩人50年前初識至金斯柏生前最後時光。托騰伯格說，「魯絲非常固執，她知道如何與疼痛共處，肋骨斷裂、放射治療、化療，她就是頑強地堅持下去。」

托騰伯格說，她與金斯柏初識於1971年的一通電話。當時她剛負責採訪最高法院，讀到時任羅格斯大學(Rutgers University)法學教授的金斯柏撰寫、後來極具里程碑意義的「里德訴里德案」(Reed v. Reed)簡報，內容關於憲法第14條修正案平等保護條款適用於女性。從此兩人常通電話，但她們第一次見面是在一場無聊的紐約會議，兩人決定一起去逛街。

後來，金斯柏移居華府，服務於聯邦上訴法院及最高法院，與托騰伯格成為專業上的朋友兼密友。托騰伯格有很長時間必須照顧住院的第一任丈夫，那時已是最高法院大法官的金斯柏，常偕夫婿馬蒂(Marty Ginsburg)帶托騰伯格出去透氣或共進晚餐，讓她倍感溫暖。

金斯柏的言出必行，體現在2000年托騰伯格第二度婚禮上。已接受結腸癌放射治療一年的金斯柏，婚禮前一晚出現腸阻塞，但她仍堅持到場，也不透露任何訊息，以免讓托騰伯格在大日子擔心。

2009年，金斯柏確診胰腺癌，無法到羅格斯大學演講，但她飛往紐約接受手術，仍努力準備講稿，好請他人代為發表。出院不到10天，仍處於術後疼痛狀態，但她仍出席歐巴馬總統首次國情咨文演講。

2018年金斯柏癌症再次發作，不得不取消一連串緊湊行程，但接受完放射治療，金斯柏還準備在下年把所有行程安排回來，結果醫生直接交代她的助理別這麼做。

托騰伯格表示，50年來她採訪過金斯柏不下數十次，但她最喜歡的一次是在華府當著1500名觀眾與她和保守派的大法官史卡里亞(Antonin Scalia ，已故)長談。金斯柏和史卡里亞意識形態對立，卻是摯友。那次訪談，他們捍衛各自意識形態卻相互尊重，讓觀眾看到儘管觀點不同，兩位傑出法官仍互敬互愛。

紐約布魯克林區的一處民房是金斯柏大法官生長之處。紐約州已決定將相關故居列為重要景點，陳列雕像。 美聯社
紐約布魯克林區的一處民房是金斯柏大法官生長之處。紐約州已決定將相關故居列為重要景點，陳列雕像。 美聯社

托騰伯格還記得，在金斯柏傳記電影「法律女王」(On the Basis of Sex)上映前自己採訪她時，曾請金斯柏讀她已故丈夫馬蒂在56年共處歲月中寫的最後一封信。托騰伯格說，那是「唯一一次見到她哭泣」。

托騰伯格寫道，不管金斯柏有多不舒服、感覺多糟，都在活動中神采奕奕。無論是面對大使館裡一小群觀眾，或簇擁16000名觀眾的體育館，她始終是那個「無與倫比的RBG」。而金斯柏也很喜歡當那個「惡名昭彰的RBG」。

當她小小的身軀從側門進入歌劇院準備聽歌劇時，不知怎地人們就是會看到她，然後起立鼓掌，大聲歡呼。在新冠疫情期間，金斯柏戴的口罩還印有她的小臉。

托騰伯格寫道：「有時人們問我，如何能當記者又是RBG好友？答案真的很簡單。如果你有幸與金斯柏這樣的人為友，你倆都知道你們都有自己的工作且須專業地完成工作，無須施惠。」

2018年底金斯柏肺癌發作，她要求托騰伯格的醫生丈夫戴維·雷內斯(David Reines)別把消息告訴托騰伯格。托騰伯格被蒙在鼓裡長達六周，期間甚至歷經金斯柏傳記電影首映，直到金斯柏動手術前一晚，雷內斯才透露此事。

法院宣布金斯柏動手術同一天，托騰伯格撰寫新聞；當晚8點，金斯柏特別打電話給托騰伯格解釋瞞著她的理由。

托騰伯格寫道：「她令人難忘地說：『我只是不想讓你陷入你我友誼與記者義務之間的兩難。』」

紐約民眾19日在華盛頓公園聚會悼念大法官金斯柏。 美聯社
紐約民眾19日在華盛頓公園聚會悼念大法官金斯柏。 美聯社

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