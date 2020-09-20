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金斯柏去世！憂最高法院右傾 民主黨人捐款破紀錄

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合19日電
前總統柯林頓1993年4月在白宮介紹金斯柏出任大法官。 美聯社
前總統柯林頓1993年4月在白宮介紹金斯柏出任大法官。 美聯社

民主黨捐款人士18日晚間打破募款平台ActBlue的紀錄，在大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世後一小時內捐出超過620萬元；到了19日晚，捐款金額已超過7100萬元。

金斯柏18日過世僅數小時後，「要求正義」(Demand Justice)、美國墮胎權利聯盟(NARAL Pro-Choice America)、以及「不可分裂」(Indivisible)等三大左派倡議團體的領袖們，與1000位進步派社運人士及策士通話，商討應對方案。

「要求正義」旋即誓言耗資1000萬元來「為了確保明年1月總統就職前沒有大法官獲准任命而戰。」

知曉該團體使用款項詳細計畫的人士透露，這筆錢將被用來主攻關鍵的搖擺州，例如緬因州、北卡羅來納州、以及亞利桑納州，因為這些地區的共和黨參議員今秋都面臨連任選戰，而他們可能可以決定大法官席次的未來。

川普總統的諸多保守派盟友也在19日表示，正在準備為了金斯柏的大法官席位而積極奮戰，並將在遊說與公關等方面發動全面攻擊。

川普19日暗示「不會耽擱」採取行動來填補大法官席位，並敦促參議院共和黨人跟進。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)18日晚間也表示，將針對提名人選進行表決，但沒說何時，也因為只占差距微小的多數而受限。

前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)表示：「金斯柏過世後，美國就失去了有史以來最優秀的最高法院大法官之一；她在最高法院服務的27年中，超越了我任命她時對她的最高期望。」

金斯柏曾是最高法院自由派大法官之一，而她的席位要是被保守派填補，就會讓最高法院的意識形態在未來數十年右傾，更讓川普不管能否連任成功都產生長遠影響。

若金斯柏的席位由保守派填補，就可能會讓最高法院針對多項核心議題的判決傾向共和黨權勢集團的那一邊，包括墮胎、持槍權、稅務、宗教自由、移民、醫療照護等等。

民主黨人被這樣的前景刺激，並於19日誓言要展開一場策畫已久的運動，以提出充分理由表示，金斯伯的席位必須等到美國民眾選出下屆總統、並決定讓誰控制參院之後才能填補。

華府最高法院前擺滿民眾悼念金斯柏大法官的鮮花卡片。 美聯社
華府最高法院前擺滿民眾悼念金斯柏大法官的鮮花卡片。 美聯社

大法官 共和黨 川普

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