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金斯柏綽號「難纏RBG」畢生維權 電影「法律女王」就是她

世界日報 / 編譯莊蕙嘉╱綜合19日電
金斯柏1993年10日正式成為聯邦大法官後，與先生女兒女婿及兒子等家人合影。 美聯社
金斯柏1993年10日正式成為聯邦大法官後，與先生女兒女婿及兒子等家人合影。 美聯社

聯邦最高法院大法官金斯柏18日因胰臟癌併發症病逝，享壽87歲；她是歷來第二位女性大法官，立場偏自由派，因敢說敢言而被取了「難纏RBG」的綽號。金斯柏的辭世料將影響美國總統選戰，並掀起「由現任總統或總統當選人提名新人選」的激辯。

最高法院18日晚間發表聲明，哀悼金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)辭世，首席大法官羅伯茲表示：「最高法院痛失一位珍愛的同事，雖感悲慟，但也懷抱信心，未來世代將記得我們所認識的金斯柏，一位永不懈怠、堅定的司法先鋒。」

金斯柏出生於紐約，先後畢業於康乃爾大學和哈佛大學法學院，擔任律師及在多所大學任教。1993年她獲時任總統柯林頓提名為聯邦最高法院大法官，是繼奧康納後第二位女性大法官。

金斯柏關心墮胎權、同性婚姻、投票權、移民、健保及平權法案等議題，常在投票時表現其革新理念，其生平先後被拍成電影「法律女王」及紀錄片「RBG：不恐龍大法官」。

2016年大選前，她受訪時批評共和黨總統候選人川普是偽君子，「沒交出報稅資料，竟然也都沒事」。

她熱愛工作，即使1999年罹患大腸癌，2009年罹胰臟癌，2014年接受心臟支架手術，2018年摔倒致肋骨骨折以及今年初癌症復發，她總是很快就出院投入工作。她生前最後的願望，據說是在新總統就職前，自己不會被取代，也就是不想讓川普提名繼任者。

但金斯柏的去世讓川普有機會達成讓保守派大法官在最高法院成為多數的目標。川普已提名戈薩奇和卡瓦諾兩名保守派大法官，若再提名第三人，將讓最高法院共和黨與民主黨提名的大法官成為六比三之態勢。由於大法官是終身職，除非自願退休，影響可達數十年。

2016年2月大法官史卡利亞去世，時任總統歐巴馬欲提名新人選，被參院共和黨團以「正值總統大選年，應讓新總統決定」拒絕，之後由剛就任的川普提名戈薩奇。不過參院多數黨領袖麥康諾18日表示，參院會讓川普提名的繼任人選在全院投票盡速過關。

麥康諾說， 這次情況和2016年不同，當時總統和參院分屬不同政黨，會有爭議。但目前總統和參院都是共和黨人，沒有意見分歧問題。民主黨批評這是「吹毛求疵的虛偽」。

聯邦最高法院大法官金斯柏18日辭世，圖為華盛頓U街附近的金斯柏壁畫。 美聯社
聯邦最高法院大法官金斯柏18日辭世，圖為華盛頓U街附近的金斯柏壁畫。 美聯社
在華盛頓特區的民眾18日當晚就製繪了一幅牆畫，紀念剛病逝的大法官金斯柏。 美聯社
在華盛頓特區的民眾18日當晚就製繪了一幅牆畫，紀念剛病逝的大法官金斯柏。 美聯社

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