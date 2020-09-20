川普、白登鎮代表會造勢5大看點 為辯論會添火花

總統競選日益升溫，川普總統及民主黨對手白登上周都已在不同的賓州鎮代表會直播場合面對選民，由他倆的表現可以得知有五大重點，可以料想兩人在9月29日第一次總統候選人辯論會上，將出現的場面。

「華盛頓郵報」報導，首先是川普碰到尖銳問題時顯得很吃力，比如7月在福斯新聞網上節目、8月川普接受時事網Axios訪問；ABC日前播出川普鎮代會的光景；選民會問的問題，比如處理疫情，川普早就知道，只是他依然含糊其詞。候選人辯論會上川普還得面對提問人甚至白登，以尖銳問題來查核他的政績，而川普似乎都準備不足。

相形下，白登表現不佳問題並非出自政績。74歲的川普猛攻77歲的白登年紀老邁，心智已弱；CNN播出白登在鎮代會上的表現，他有時得思索答案字眼，談自己參院往事耗時過長，甚至詞不達意。但白登還能說明兩種不同疫苗對人體的作用、與中國供應鏈經濟的看法，進而談世界秩序，還有他施政與川普會有何不同。

川普在鎮代會的表現，依然透露出他閃躲問題的核心，比方把新冠疫情歸咎給中國；美國有制度性的種族歧視，他只回答以自己沒有種族困擾，各種族都很尊重。白登想直接回答，不時出現困難，比方談到如何讓民眾重返工作崗位，而非靠慷慨的聯邦福利過活，但他一點也不像川普那麼滑頭。

兩人鎮代會的表現，可以得知白登的強項在同理心，比如他能暢談因新冠疫情而親人喪生的感受及影響，即便顯得囉嗦；而川普在面對選民時，要找到連繫感似乎很費力。華郵認為同理心能吸引民眾票投選白登。

華郵認為，在候選人辯論會上，提問人乃至候選人彼此會發生怎樣的實質攻防，目前依然無法得知。白登似乎曉得與一位擅長不實或誤導言詞的川普辯論，有多凶險，他本揚言直搗黃龍，與川普就事論事，但目前似乎退縮回來。而川普的策略就較不清晰，大約會抱怨白登碰到的提問太輕鬆，辯論會不公平，拿提問人來作文章。