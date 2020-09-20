中西部搶票！白登酸不食人間煙火 川普反嗆中國的工具

民主黨總統候選人白登逐漸將勞工階級選民視為選舉新目標，他改變政治話題，瞄準2016年支持川普的明尼蘇達州等中西部鄉村選民，並將川普總統描述為不食人間煙火的億萬富翁。川普則在白登離開明州後抵達，他則指控白登是中國的工具，不擅貿易協定；他告訴選民有兩種清楚選擇，一邊是法律與秩序，另一邊則是混亂。

白登17和18日談到他在賓州史克蘭頓(Scranton)出生時，他的父親失業，家道中落；他說他沒有常春藤大學學歷，並稱自己是這些人的一分子。白登暗批川普，無力兌現承諾保護勞動階級。

川普常自栩為從賓州大學畢業的天才，並被塑造出「藍領億萬富翁」的形象；華盛頓郵報報導，白登利用這項反差挖坑給川普跳，白登將自己描述為醫護人員、教師和軍人的盟友，試圖吸收川普的支持者。

白登告訴選民：「我跟你們一樣，畢生花很多時間應付像川普這種看不起我的人，他們看不起靠雙手掙錢的人、保母和清道夫。這些人總覺得他們比我厲害、優秀，只因為他們有很多錢。」

白登和川普18日都到明尼蘇達州北部，過去該州因種族不公示威和警察執法而陷入混亂，兩人都認為鄉村大量白人選民將是2020年選舉關鍵。

白登在明州表示：「把川普發言換句話說就是『大家都股海中』，因此他在乎股市；他到底在說什麼？對跟我一起在史克蘭頓長大的人來說，他們沒錢投資股票，每一分錢都拿來繳帳單、養家，讓家人穿得暖、有地方住。」他強調現在應該獎勵美國辛苦的工作者，而不是有錢人。

白登18日的發言強調他過去幾天的階級論調，他17日在CNN里民大會表示：「很多人跟我一樣，是家中第一個上大學的人……我們跟其他人一樣好。」他再次重申他有別於繼承大筆財富的川普。

多個最新民調顯示，白登在明州始終保持領先地位。民意追網站RealClearPolitics顯示，截至18日，白登平均領先10.2個百分點。