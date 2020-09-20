快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美下架微信 彭博：川普築虛擬高牆 將付出難以估計代價

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
有專家認為，川普政府的微信禁令，像一堵網路虛擬高牆，作用十分有限。 路透
有專家認為，川普政府的微信禁令，像一堵網路虛擬高牆，作用十分有限。 路透

微信(WeChat)應用程序20日起在美國境內下架，彭博(Bloomberg)專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)分析指出，川普政府想藉此舉對中國築起一道虛擬高牆，結果卻和它當初想沿著墨西哥邊界築牆一樣，不但將付出難以估計的代價，且幾無任何效益可言。

高燦鳴表示，川普政府四年前嚷著要築牆的理由，是要堵住從墨西哥來的毒品和罪犯；而商務部18日宣布20日起禁用微信，則是基於一些含糊不清的概念，指騰訊公司即時通訊應用程序，對美國構成直接威脅。

商務部長羅斯宣布此舉時，指中共已展現其手段及動機，想利用這些應用程序威脅美國國家安全、外交政策和美國經濟。

但此說不全為真，中共及其軍事情報部門對美國和其他幾十個國家的確持續發動網絡攻擊，但微信提供的服務大致類似臉書(Facebook)、Instagram、推特(Twitter)、行動支付服務Venmo和食物外送業者Postmates的合體，其核心功能是消息傳遞，與Whatsapp類似。微信的確收集大量數據，但臉書、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、甲骨文(Oracle) 等公司，也都這麼做。

美國的中國僑民大量使用微信，其中可能有少部分用戶反美及其民主體制，甚至可能透過微信討論其計畫；在美國的中國異議人士可能使用微信，北京很可能會追蹤到他們。此外，中共對微信審查日益嚴格，的確讓身在美國境內的美國公民(主要是華裔)權益受損。

但與臉書、推特等美國機構所犯下的操縱或數據滲透情況相比，微信在美國只能算是「小巫見大巫」。美國禁用微信，不但沒有消除北京確實對美國構成的任何威脅，只是讓北京又多了一個反美的宣傳藉口，再次將美國形容成好戰又偽善的政權。

中國官員曾拿美國警察殺死手無寸鐵非裔為例，反駁華府指控北京侵犯香港和維吾爾族人權；他們現在也可以拿這毫無必要的微信禁令，作為美國並非自由開放國家的佐證。

至於北京可預見的反應，其實也很虛假。關閉微信，美國成千上萬中國人的確將難以直接與家鄉的親友交流；但北京這廂早已禁止其國人使用所有在美廣泛使用的其他選項如Whatsapp、臉書Messenger和推特。

美國關閉微信，與北京早自十多年前就已築起的網路防火高牆相比，也算是「小巫見大巫」。

高燦鳴表示，這正是為何川普政府此舉，只讓人覺得窮途末路、毫無效益。它阻止不了北京政府資助駭客滲透美國公司和政府網絡，也阻止不了對美國開放式互聯網和獨立媒體的操控，卻會讓人更加相信，比起任何一個專制國家，美國打著國家安全之名試圖遏制訊息自由流通，也好不到哪裡去。

微信 北京 中共 川普 華裔 甲骨文

延伸閱讀

大逆轉！川普從封殺變祝福 支持TikTok續在美營運

大法官提名戰！金斯柏遺願 拒由川普提人遞補

南華早報：TikTok、甲骨文合作模式 成華為「芯」希望

捐50億美元逆轉TikTok禁令？字節跳動駁斥川普

相關新聞

路透民調：大多數美國人支持選後補實大法官

根據路透最新民調，包括許多共和黨人士在內的多數美國人認為，已故大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）的接班人任名案應該由下一任總統來決定。

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普祝福甲骨文與短影音平台TikTok的交易，但他對微信下達的禁令卻得不到法官祝福。台灣海峽軍事衝突風險上升，解...

南加內陸野火持續 一夜蔓延逾400畝

內陸艾爾都拉都野火（El Dorado fire ）一夜間蔓延逾400畝，自9月5日起火至今火災面積繼續擴大至超過2萬2...

川普同黨有第2人反對 選前補實金絲柏格大法官遺缺

美國阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）周日（20日）表示，反對大選前審議最高法院大法官金絲柏格（Bader Ginsburg）病逝後的補缺提名，成為這個周末第二位出聲反對參院行動的共和黨議員。

旁觀父虐兄 川普學會冷酷

唐納得益於與哥哥佛瑞迪七歲半的年齡差距，他有足夠的時間，旁觀父親佛瑞德羞辱哥哥的行為，從哥哥所得到的羞愧感中學習。他學到...

川普「永不滿足」 聯經揭家族祕史

即使美國總統川普極力阻止，其姪女瑪莉・川普七月份仍在美強勢出版《永不滿足》（Too Much and Never Eno...

川普急提名金斯柏繼任者　加劇兩黨紛爭美大選再添變數

美國聯邦最高法院大法官金斯柏18日病逝，美國總統川普19日宣布本周將提名繼任者，此舉加劇美國政壇對金斯柏繼任人選的爭論，...

金斯柏格辭世美大法官懸缺 激發兩黨女選民拚勁

美國最高法院大法官金斯柏格辭世的消息傳遍全美後，大法官懸缺頓時重塑11月3日總統大選的基調。共和黨籍總統川普與民主黨總統...

美國大法官金斯柏格辭世 女權團體憂墮胎權未來

美國大法官金斯柏格在加入最高法院前，已在爭取女權戰役累積多場勝利。18日金斯柏格辭世，卻也讓美國女權運動人士一項關鍵勝利...

感念她爭平權 千人悼金斯柏格：接下來交給我們

畢生致力爭取平權的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）辭世，讓美國進步派對未來憂心忡忡，其中數...

【2020美國大選】大法官之死按下選舉重設鍵 催化兩黨各自歸隊

美國大法官金斯柏在美國總統大選前46天辭世，為這場選舉按下重設鍵，尋求連任的川普總統和民主黨候選人拜登都將面臨全新的局面，這對目前民調落後的川普有利，因為他得以將選戰焦點從讓他居於劣勢的新冠肺炎疫情，轉移到大法官的提名戰。

紀念「布魯克林女兒」金斯柏格 紐約將立雕像

美國最高法院大法官金斯柏格過世後，紐約州長古莫今天宣布將在她出生地紐約市布魯克林區（Brooklyn）豎立雕像，紀念這位...

熱門新聞

AMD傳取得美國許可證 可恢復供貨華為

60歲失業執行長求職碰壁！秀伏地挺身影片 百家公司爭搶

美法官發禁制令 阻止下架微信

美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准

19歲少女慘被11男性侵還丟出窗外摔死 引眾怒上街頭抗議

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。