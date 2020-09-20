美下架微信 彭博：川普築虛擬高牆 將付出難以估計代價

微信(WeChat)應用程序20日起在美國境內下架，彭博(Bloomberg)專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)分析指出，川普政府想藉此舉對中國築起一道虛擬高牆，結果卻和它當初想沿著墨西哥邊界築牆一樣，不但將付出難以估計的代價，且幾無任何效益可言。

高燦鳴表示，川普政府四年前嚷著要築牆的理由，是要堵住從墨西哥來的毒品和罪犯；而商務部18日宣布20日起禁用微信，則是基於一些含糊不清的概念，指騰訊公司即時通訊應用程序，對美國構成直接威脅。

商務部長羅斯宣布此舉時，指中共已展現其手段及動機，想利用這些應用程序威脅美國國家安全、外交政策和美國經濟。

但此說不全為真，中共及其軍事情報部門對美國和其他幾十個國家的確持續發動網絡攻擊，但微信提供的服務大致類似臉書(Facebook)、Instagram、推特(Twitter)、行動支付服務Venmo和食物外送業者Postmates的合體，其核心功能是消息傳遞，與Whatsapp類似。微信的確收集大量數據，但臉書、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、甲骨文(Oracle) 等公司，也都這麼做。

美國的中國僑民大量使用微信，其中可能有少部分用戶反美及其民主體制，甚至可能透過微信討論其計畫；在美國的中國異議人士可能使用微信，北京很可能會追蹤到他們。此外，中共對微信審查日益嚴格，的確讓身在美國境內的美國公民(主要是華裔)權益受損。

但與臉書、推特等美國機構所犯下的操縱或數據滲透情況相比，微信在美國只能算是「小巫見大巫」。美國禁用微信，不但沒有消除北京確實對美國構成的任何威脅，只是讓北京又多了一個反美的宣傳藉口，再次將美國形容成好戰又偽善的政權。

中國官員曾拿美國警察殺死手無寸鐵非裔為例，反駁華府指控北京侵犯香港和維吾爾族人權；他們現在也可以拿這毫無必要的微信禁令，作為美國並非自由開放國家的佐證。

至於北京可預見的反應，其實也很虛假。關閉微信，美國成千上萬中國人的確將難以直接與家鄉的親友交流；但北京這廂早已禁止其國人使用所有在美廣泛使用的其他選項如Whatsapp、臉書Messenger和推特。

美國關閉微信，與北京早自十多年前就已築起的網路防火高牆相比，也算是「小巫見大巫」。

高燦鳴表示，這正是為何川普政府此舉，只讓人覺得窮途末路、毫無效益。它阻止不了北京政府資助駭客滲透美國公司和政府網絡，也阻止不了對美國開放式互聯網和獨立媒體的操控，卻會讓人更加相信，比起任何一個專制國家，美國打著國家安全之名試圖遏制訊息自由流通，也好不到哪裡去。