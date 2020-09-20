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美禁微信僵局 燒到在美華裔家庭與個人

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合19日電
微信禁令讓在美華人憂心忡忡，擔心與中國親友的聯絡受阻。 路透
微信禁令讓在美華人憂心忡忡，擔心與中國親友的聯絡受阻。 路透

許多人一直把美國與中國升溫的緊張關係當成官方糾紛，不過商務部20日起禁止從美國應用程式商店下載微信TikTok，兩國爭議因此延燒到數以百萬計的個人用戶；許多在美華裔憂心忡忡，並開始尋找其他替代方法。

紐約時報報導，川普政府新禁令進一步使美國和中國的數位體系脫鉤，網路世界日益支離破碎。此次美國採取的排外限制，取自中國長期對當地的外國科技公司所使用的政策；臉書、谷歌、YouTube和推特無法在中國推出服務。

紐時指出，微信是中國騰訊旗下的通訊軟體，也是連結美中兩大數位世界的最後幾座橋梁。

舊金山創投公司Basis Set Ventures創立合夥人蘭雪棹表示，她有許多中國親戚用微信，也還不打算換新應用程式，「像我這樣的人根本沒辦法不用微信，它是必需品。」她打算使用虛擬私人網路(VPN)假裝為其他地方的用戶，好讓她可以繼續在美國使用微信。

美國同時禁微信和TikTok，這對新澤西州17歲的琳賽．盧珀(Lindsey Luper)衝擊更大，她說家人會利用微信寄錢和罐頭食品資助中國親戚，無法使用微信的後果「會很可怕」；她說她喜歡TikTok，但禁用微信更讓人沮喪。

為了阻擋微信禁令，美國微信用戶聯合會(U.S. WeChat Users Alliance)向舊金山聯邦法院提出動議，要求發布暫時禁令來阻擋微信禁令。

其他人則尋求其他方式來取代微信；新澤西州29歲居民華思睿(Sirui Hua，音譯)呼籲親朋好友改註冊另一款騰訊旗下的通訊軟體QQ，他也打算改用蘋果FaceTime跟中國父母視訊；但他表示微信的體驗難以複製，而且新冠疫情期間，微信成為格外重要的聯繫管道。

美國其他微信用戶仰賴此應用程式接洽客戶，或者維持重要的文化傳統，他們也將大受影響。鹽湖城一名營養公司員工表示，他用微信聯繫大量中國客戶，他擔心與客戶失去聯絡會影響生計；另一名匹茲堡用戶表示，她利用微信發放虛擬紅包給親友，但禁令將禁止這個微小但溫暖的舉動。

微信 舊金山 TikTok 川普 華裔

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