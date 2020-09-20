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美封殺華為、微信、TikTok 中推「不可靠實體清單」反制

世界日報 / 記者李仲維／綜合報導
華為等中國企業被美國政府下令禁止運行，中國商務部提出反制。圖為9月初在柏林消費電子展上的華為展區。 新華社
華為等中國企業被美國政府下令禁止運行，中國商務部提出反制。圖為9月初在柏林消費電子展上的華為展區。 新華社

在美國政府先後封殺華為、微信、TikTok等多家中國企業後，中國商務部19日公布「不可靠實體清單規定」反制，對遭列入不可靠實體清單的外國實體，提出限制或禁止其從事與中國有關的進出口等四項限制，並從即日起實施。

早在去年5月，中國商務部就宣布將建立「不可靠實體清單制度」，為了反制美國打壓逼迫，19日公布並立即生效。

商務部表示，所謂的外國實體，包括外國企業、其他組織或個人。

規定指出，對於遭到列入不可靠實體清單的外國實體，可採取一項或多項措施，分別是：一、限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；二、限制或者禁止其在中國境內投資；三、限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；四、限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或居留資格；五、根據情節輕重給予相應數額的罰款；六、其他必要的措施。

對於是否將外國實體列入不可靠實體清單，規定提出四點考量因素，一是對中國國家主權、安全、發展利益的危害程度；二是對中國企業、其他組織或個人合法權益的損害程度；三是是否符合國際通行經貿規則；四是其他應當考慮的因素。

規定還明訂，工作機制根據實際情況，可以決定將有關外國實體移出不可靠實體清單；外國實體也可以申請將其移出不可靠實體清單，工作機制根據實際情況決定是否將其移出。

北京師範大學教授廖詩評表示，這項新制度主要是在保護嚴格遵守市場規則和契約精神的企業，針對的僅是個別外國實體的違法行為，不意味中國官方歡迎和保護外資的立場發生改變，絕不能解讀為要封閉自身市場。

對於外界關切，什麼樣的外國實體可能被列入清單？被列入清單的外國實體是否會面臨嚴厲的處罰？廖詩評認為，「規定」嚴格限定適用範圍，既沒有針對任何特定國家、也沒有針對特定實體。

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