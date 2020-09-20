大選結果裁決 關鍵票由川普提名新大法官投下…

今年總統選情兩極化，很可能最後需要聯邦最高法院出面，裁決選舉結果；而自由派大法官金斯柏18日辭世，讓最高院目前只有八名大法官，一旦出現五五波，可能影響下屆總統的選舉結果。

美聯社19日報導，任何案件在最高院要是出現4-4平手的票決結果，按法理下級法院的裁決將維持有效，因此最高院大法官人數及票決，對國家前途均極重要。

金斯柏逝世沒多久，川普總統19日上午即推文表示有「義務」補滿最高院席次，「不得拖延」；參院多數黨領袖麥康諾也保證，要讓川普提名的大法官人選，在共和黨控制的參院迅速全院表決。

畢竟，在2000年總統大選時產生爭議，當時民主黨候選人高爾(Al Gore)和共和黨候選人小布希(George W. Bush)難分伯仲，最高法院以五比四的票決，把總統大位交給小布希。

金斯柏去世是四年來第二度出現大法官在選舉年過世，上次是史卡里亞(Antonin Scalia)大法官在2016年2月辭世，當時最高院並未應要求出面解決任何選舉結果；不過，今年情況大不相同，兩黨都已組成律師大軍，準備把選舉結果送到最高院；政治光譜由左至右，目前都充滿焦慮感。

但今日最高院的成分與2016年相當不同。當時史卡里亞之死讓最高法院保守派、自由派各有四名大法官，平分秋色。現在共和黨任命的保守派大法官含首席大法官羅伯茲(John Roberts)共有五名，民主黨任命的只有三人。

2016年最高院出現空缺，為期超過一年；當時麥康諾及共和黨籍參議員拒絕為歐巴馬總統提名的加蘭德(Merrick Garland)辦聽證及表決。

肯塔基大學法學教授道格拉斯(Joshua Douglas)經歷過2016年的煎熬，認為選舉結果送最高院而出現4-4票決平手是夢魘；他表示，若今年川普及麥康諾迅速動手填滿最高院席次，而總統選舉結果要送最高院裁決，狀況只怕更糟。

道格拉斯認為更嚇人的是最高院出現5-4的票決，關鍵票是由川普新任命的大法官投下，而讓川普再取得四年總統任期。

川普已列出40名可能提名的大法官人選，其中有德州出身的共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)；克魯茲四年前贊成延擱歐巴馬的大法官提名，但

他這次卻力挺川普及參院在11月3日選舉日前便填滿最高院席次，認為沒有九席，國家會出現憲政危機，尤其碰到選舉結果有爭議風險，更是如此。