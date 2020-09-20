參院共和黨 葛理漢改口：選前補實大法官

參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham，共和黨)19日改口，表示支持在總統大選前舉行最高法院大法官任命投票，填補已故大法官金斯柏遺下的空缺；但共和黨內有異音，共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)則堅持應該遵照金斯柏的遺願，將提名權交給下一任總統。

葛理漢推文寫道，「我將支持川普總統，致力推動填補金斯柏逝世的出缺。」

2016年，共和黨掌握的參院在選前阻止了民主黨前總統歐巴馬提名加蘭德(Merrick Garland)出任大法官的提名聽證，當時是要彌補史卡里亞逝世的空缺。

多名共和黨人表示，參院不應該在選舉年舉行大法官的任命聽證，葛理漢2018年受訪時表示，「初選啟動」就不應該舉行填補出缺的投票。

金斯柏在選前46天逝世，但葛理漢19日上午推文宣告：「將審查(填補金柏斯)出缺的最新聲明」，「一個黨的總統有提名權，參院由其他黨掌握，我們兩者兼具的情況會不一樣，我不想猜忌，但我認為，對我而言，投票通過大法官提名案是2020年要務。」

葛理漢8月時便表示，準備好推動提名案，「卡瓦納(Brett Kavanaugh)之後，規則改變了。」

葛理漢19日也在推文中寫道，完全了解川普希望快速提名填補大法官空缺的期望。

參院司法委員會的民主黨議員寫信給葛理漢，呼籲在下任總統就職典禮後，再行考慮任何新法官的提名案。

柯林斯則表示，她不反對川普開始調查誰適合出任大法官，但參院全體投票應該等到大選之後。

溫和派的柯林斯握有關鍵一票，她說：「為了公平起見，最高法院終生職大法官的提名資格，必須由11月3日連任的總統或當選的新總統決定。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)支持川普推動大法官人選提名快速投票，僅少數共和黨參議員反對在大選前提名新大法官。

緬因州無黨籍參議員金恩(Angus King)和緬因州民主黨聯邦眾議員平格爾(Chellie Pingree)都同意，大選前不應該出現大法官新人選。