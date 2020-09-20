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參院民主黨 舒默警告：共和黨今年別強推大法官人選

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合19日電
參院民主黨領袖舒默19日表示將全力阻擋川普總統提名的新大法官提名聽證。 美聯社
參院民主黨領袖舒默19日表示將全力阻擋川普總統提名的新大法官提名聽證。 美聯社

最高法院大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)以87歲高齡去世後，參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)民主黨人敦促主席葛理漢(Lindsey Graham)明年再針對大法官提名人選進行表決；參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)19日也說，若共和黨人今年內就針對填補大法官席位採取行動，民主黨「不排除任何可能性」。

參院司法委員會民主黨參議員在寫給主席葛理漢的信中提醒指出，保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)在2016大選年過世後，葛理漢就曾呼籲將提名程序動作延至選後進行。

信中寫道：「由於大法官金斯柏過世而空出席位，我們請你明確並公開地聲明，說你在下屆總統就職前，不會考慮任何填補大法官席次的提名人選；共和黨籍總統和民主黨籍總統不可以各自制定規則，而在下屆總統就職前考慮提名人選完全不恰當。」

該委員會的民主黨成員引述葛理漢在2016年及2018年的聲明，當時他直接表示參院不會在2020年填補最高法院席次空缺。

葛理漢則在19日指出，他會改口並支持川普總統與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在今年內填補席位空缺的行動。

知情人士透露，舒默對參院民主黨幹部會議說：「讓我說清楚：如果麥康諾和參院共和黨人進一步對此採取行動，那麼明年就不排除任何可能性；任何事都在考慮範圍內。」

據稱，舒默在電話會議之初為金斯柏默哀片刻，然後強調探討最高法院之戰「所牽涉風險」的重要性：「美國的一切價值都面臨危急關頭；醫療照護、投保前已存在症狀的保障、女性權益、同志權益、工人權益、勞工權益、投票權、公民權、氣候變遷等很多東西都面臨危險。」

多位民主黨籍國會議員提出的選項，包括冗長辯論戰術(filibuster，又譯費力把事拖)和增加大法官人數等。

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