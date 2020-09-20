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大選只剩45天！大法官任命掀巨波 川普白登交鋒

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合19日電
大法官金斯柏18日病逝，立即引發遞補大法官提名之戰。川普（左圖）總統表示將立即提名新的大法官人選；負責提名聽證的參院多數黨領袖麥康諾（右圖）表示，將立即展開聽證，民主黨誓言扺制。 美聯社
大法官金斯柏18日病逝，立即引發遞補大法官提名之戰。川普（左圖）總統表示將立即提名新的大法官人選；負責提名聽證的參院多數黨領袖麥康諾（右圖）表示，將立即展開聽證，民主黨誓言扺制。 美聯社

最高法院大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)逝世後，在距總統大選僅45天之際，讓參院面臨未知的政治迷霧；美聯社分析，金斯柏繼任人選勢將掀起另一波政治波濤。

川普總統18日呼籲共和黨掌握的參院，別管11月3日的大選投票日逼近，「毫不遲疑」地考慮提名；民主黨總統候選人白登則表示，金斯柏的繼任人選「無疑」必須由當選者提名。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)矢言，將就川普的大法官提名人舉辦參院投票；民主黨議員則基於麥康諾2016年曾在大選前拒絕舉辦時任總統歐巴馬對加蘭德(Merrick Garland)的大法官提名案，譴責麥康諾「偽善」。

參院可在大選前決定繼任大法官嗎？

可以，但要飛快。

最高法院提名案通常需要70天通過參院，上次對卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的提名案耗時更久。

確認提名的條件？

只需多數決，共和黨以53比47的差距把持參院，就算三人跑票也能平手，屆時副總統潘斯將掌握關鍵一票。

競選有影響嗎？

共和黨此次要捍衛38席中的25席，其中不少議員盼秋季休會返鄉助選，參院訂10月中休會。

參院可在大選後決定繼任人選嗎？

可以，國會在大選後到下屆議會1月3日開始前，形同跛腳鴨；無論大選結果如何，共和黨在這段期間仍掌握參院多數。

流程如何運作？

最高法院大法官出缺後，總統根據憲法提名繼任人選。

參院司法委員會審查提名人並舉行任命聽證會，一旦任命獲准就會交由全院投票，期間包含許多耗時過程。

傳統上，參議員會親自會晤被提名人，耗時數周。

參議員要注意什麼？

參院共和黨以53席占多數，但仍可能失去少數人的支持，諸如緬因州的蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)，以及猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)。

柯林斯和穆考斯基向來支持女權及墮胎，穆考斯基和羅穆尼則為川普批評者。

大法官 共和黨 投票 民主黨 川普 拜登 歐巴馬 總統大選 美國大選

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