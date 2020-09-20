金斯柏之逝！選前大地震 恐牽動總統選舉結果

聯邦最高法院自由派大法官金斯柏18日逝世，遺缺補實戰當晚就已開打，在總統大選進入倒數六周之際，勢必影響到選戰最後階段，左右大選議題，衝擊最高法院生態、參院改選乃至總統選舉結果，剩下三個月的2020年美國政治動盪肯定將更為激烈。

華爾街日報華府召集人塞布(Gerald F. Seib)分析指出，今年選情因疫情、經濟下滑及種族緊張，本就令人眼花瞭亂，金斯柏之死又引爆新議題。參院多數黨領袖麥康諾突然宣布，假如川普總統提名金斯柏的接任人選，參院將全院表決，但他沒明講票決將在大選日之前還是選後的跛鴨任期內發生。

歐巴馬總統在任期所剩無幾時，2016年3月提名加蘭德(Merrick Garland)出任大法官，當時參院多數黨領袖麥康諾擱置聽證，川普若迅速提名而麥康諾又很配合，全院快速投票，勢必引發民主黨抗議雙重標準的怒喊，進而引發兩造的火氣，動搖美國其他重大問題。

首先，參院如何處理眼前狀況，這個問題將牽涉選情激烈的參院席次，尤其是角逐連任的三位共和黨籍參議員選情。首先是南卡州出身的參院司法委員會主席葛理漢，任何總統任命將交由該委員會處理；第二則是緬因州的蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)，她本是政治中庸派，卻因支持卡瓦諾(Brett Kavanaugh)大法官任命案，引發故鄉某些選民的反彈；第三位就是麥康諾本人，他極受看好能連任成功，但他的對手銀彈也很足。

此外，大法官任命聽證勢必造成轟動，原因在民主黨副總統候選提名人賀錦麗名列司法委員會，攻防之際，她定會周旋奉陪。院會召開，因迅速替補而引發爭辯，都會挑起最高院形象問題，何況最高院可能得出頭擺平總統選舉結果的爭執。

長久以來，保守派視金斯柏辭世，是鞏固未來好多年最高院保守派占多數的大好機會；自由派也害怕發生同樣的事，民主黨還沒贏回白宮而她就先撒手人寰。

川普總統為喚起右派的熱情，幾天前便公布名單，指出他會任命為新大法官的人選；民主黨候選人白登迫於情勢，可能也得那麼做。

近幾十年來，選民往往把票投給同黨的總統及參議員；最高院人事爭論即將展開，哪一黨更受惠於這件事，就更可能斬獲白宮及參院這兩大華府權力槓桿，至少未來幾年如此。2020年美國大戲連連，爭辯火氣很大，金斯柏之死，今年所剩光陰裡，相同情勢定會更為劇烈。