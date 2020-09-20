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紐約州禁塑令10月19日上路 初犯警告再犯罰錢

世界日報 / 記者顏潔恩╱紐約報導
紐約州10月19日起將正式對紐約州雜貨店和超市實施一再拖延的一次性塑膠袋禁令，並在給予第一次口頭警告後對再犯者開出百元罰單。 圖／聯合報系資料照片
紐約州10月19日起將正式對紐約州雜貨店和超市實施一再拖延的一次性塑膠袋禁令，並在給予第一次口頭警告後對再犯者開出百元罰單。 圖／聯合報系資料照片

州環境保護廳(DEC)日前宣布，i禁用一次性塑膠袋的新規將於10月19日起正式實施，紐約州雜貨店和超市不能再提供顧客的一次性塑膠袋，業者第一次違規給予口頭警告，再犯開罰250元，第三次及以後違規每次罰500元；布碌崙(布魯克林)不少雜貨店業者表示，早在塑膠袋禁令頒布時就不再購入塑膠袋，爭取在政府採取執法前用完，目前已差不多轉換成使用紙袋，相信守法便不會被罰款。

州環保廳長塞戈斯(Basil Seggos)日前表示，儘管塑膠袋禁令在3月生效，但因長島塑膠袋製造商Poly-Pak Industries提出訴訟案而沒有強制執行；負責該案的州高等法院法官康諾利(Gerald Connolly)在8月裁定駁回了長島公司的大部分論點，允許州環境保護廳展開執法行動，但需至少給企業一個月的通知和轉換期限。

州環保廳因而敲定日期，紐約州將在下個月19日起對雜貨店、超市和零售店等實施禁令，不得再向顧客提供一次性購物塑膠袋；違規的商家在首犯警告後，再犯將罰250元，第三次再犯以及此後一年間每次將罰款500元。但部分塑料袋的使用不受禁令限制，包括藥房處方藥的藥袋、包裝蔬果及海鮮食品的塑料袋。

州環保廳表示，更多有關塑膠袋禁令的資料可在DEC網站找到，歡迎大眾將宣傳海報、傳單打印下來，推廣至各個社區。

在布碌崙8大道經營C&T雜貨店的鄭先生表示，早在3月州頒布禁塑令時就不再購買一次性塑膠袋，目前在店內存貨不多；他說，紙袋價格成本稍微昂貴，若顧客需要時只收成本價，不會賺紙袋的錢。

好旺角零售店業者陳Linda表示，通常外族裔顧客都自覺帶環保袋，反而是社區華人常向店家要塑膠袋，所以過去幾個月如果顧客索取，店家也只好提供，但接下來要嚴格遵守禁令，會提醒顧客攜帶環保袋出門。

7大道一家華人超市的股東蕭小姐表示，通常來超市消費的顧客都是事先計畫、並非臨時起意，因此自禁令頒布後許多民眾已自覺攜帶環保袋；而購買大批商品的民眾並不介意多付點錢購買紙袋，目前超市裡已經儲備各種大小紙袋。

許多商家早在紐約州頒布禁令時便不再購入一次性塑膠袋，反而儲備起可再使用的紙袋。 記者顏潔恩／攝影
許多商家早在紐約州頒布禁令時便不再購入一次性塑膠袋，反而儲備起可再使用的紙袋。 記者顏潔恩／攝影
紐約州雜貨店、超市、零售店10月19日起不可再用一次性塑膠袋。 記者顏潔恩／攝影
紐約州雜貨店、超市、零售店10月19日起不可再用一次性塑膠袋。 記者顏潔恩／攝影

塑膠袋 紐約

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