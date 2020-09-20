紐約州禁塑令10月19日上路 初犯警告再犯罰錢

州環境保護廳(DEC)日前宣布，i禁用一次性塑膠袋的新規將於10月19日起正式實施，紐約州雜貨店和超市不能再提供顧客的一次性塑膠袋，業者第一次違規給予口頭警告，再犯開罰250元，第三次及以後違規每次罰500元；布碌崙(布魯克林)不少雜貨店業者表示，早在塑膠袋禁令頒布時就不再購入塑膠袋，爭取在政府採取執法前用完，目前已差不多轉換成使用紙袋，相信守法便不會被罰款。

州環保廳長塞戈斯(Basil Seggos)日前表示，儘管塑膠袋禁令在3月生效，但因長島塑膠袋製造商Poly-Pak Industries提出訴訟案而沒有強制執行；負責該案的州高等法院法官康諾利(Gerald Connolly)在8月裁定駁回了長島公司的大部分論點，允許州環境保護廳展開執法行動，但需至少給企業一個月的通知和轉換期限。

州環保廳因而敲定日期，紐約州將在下個月19日起對雜貨店、超市和零售店等實施禁令，不得再向顧客提供一次性購物塑膠袋；違規的商家在首犯警告後，再犯將罰250元，第三次再犯以及此後一年間每次將罰款500元。但部分塑料袋的使用不受禁令限制，包括藥房處方藥的藥袋、包裝蔬果及海鮮食品的塑料袋。

州環保廳表示，更多有關塑膠袋禁令的資料可在DEC網站找到，歡迎大眾將宣傳海報、傳單打印下來，推廣至各個社區。

在布碌崙8大道經營C&T雜貨店的鄭先生表示，早在3月州頒布禁塑令時就不再購買一次性塑膠袋，目前在店內存貨不多；他說，紙袋價格成本稍微昂貴，若顧客需要時只收成本價，不會賺紙袋的錢。

好旺角零售店業者陳Linda表示，通常外族裔顧客都自覺帶環保袋，反而是社區華人常向店家要塑膠袋，所以過去幾個月如果顧客索取，店家也只好提供，但接下來要嚴格遵守禁令，會提醒顧客攜帶環保袋出門。

7大道一家華人超市的股東蕭小姐表示，通常來超市消費的顧客都是事先計畫、並非臨時起意，因此自禁令頒布後許多民眾已自覺攜帶環保袋；而購買大批商品的民眾並不介意多付點錢購買紙袋，目前超市裡已經儲備各種大小紙袋。