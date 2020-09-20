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大逆轉！川普從封殺變祝福 支持TikTok續在美營運

世界日報 / 編譯林育正╱綜合19日電
川普總統19日表示將批准TikTok易手的交易。但微信社交程式將在20日零時停止新的下載。 路透
川普總統19日表示將批准TikTok易手的交易。但微信社交程式將在20日零時停止新的下載。 路透

封殺TikTok的「920」大限前夕，商務部(Department of Commerce)19日宣布，將TikTok禁令延期一周至9月27日；川普總統也持樂觀態度，表示「祝福」TikTok與甲骨文(Oracle)和沃爾瑪(Walmart)的商業結盟成為美國企業，等於批准這樁收購案。

與甲骨文、沃爾瑪結盟 總部設在德州

川普不斷以國家安全和個人資料隱私為由，企圖將廣受年輕族群歡迎的短影音應用程式TikTok下架；川普19日表示，若甲骨文和沃爾瑪的入股成定局，新公司的總部可能設在德州。

川普說：「我由衷給予這項合作祝福；如果真的成了，那非常棒；但如果最後未成也沒關係。」他還表示新公司將至少創造2萬5000個就業機會，為美國教育貢獻50億元的經費。

TikTok在美國的公司名稱將為「TikTok Global」，甲骨文在聲明中也表示將持股12.5%；對此沃爾瑪尚未做出回應。川普嚴正表示，新的TikTok Global將「與中國沒有任何關係」。

TikTok也透過聲明表示：「我們非常開心TikTok、甲骨文和沃爾瑪將一同消除美國政府的國安疑慮，幫助App在美國的未來發展能更加順暢。」

未來甲骨文和沃爾瑪最多將持有TikTok 20%的股份，而在IPO(初始股)前，將先進行融資。入股後，甲骨文將管理TikTok在美國的使用者資料和系統，確保滿足美國政府的國安要求。TikTok更表示正在與沃爾瑪商討「商業合作」，但未透露更多細節。

財政部(Treasury Department)表示，TikTok與甲骨文和沃爾馬成為商易夥伴，仍需經境外投資委員會(Committee on Foreign Investment)核准。

WeChat禁令 仍在20日晚11點59分生效

不過對中國通訊軟體WeChat的禁令，仍將在20日晚間11點59分生效。儘管使用者以「侵犯言論自由」抗議，要求聯邦法官頒發禁制令，但截至19日晚(美東時間)仍無裁決。

做為抗告的美國政府強硬表示，社群程式的使用者，若不能使用微信，仍能使用不侵犯國家安全的通訊軟體，以此駁斥侵犯言論自由的說法。

美中世界兩大經濟體的緊張關係，也延燒至網路社群媒體。中國商務部譴責美國的行為有如霸凌，表示將採取「必要手段」保護中國企業。

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