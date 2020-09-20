大法官提名戰！金斯柏遺願 拒由川普提人遞補

聯邦最高法院大法官魯斯‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)18日去世前幾天表達自己最後遺願，希望遞補她遺缺的人選由新總統提名，拒絕由川普總統提出人選；言猶在耳，川普19日矢言下星期便將提名一位女性大法官，也敦促共和黨掌控的參院迅速全院票決；但部分共和黨籍參議員已表示反對，認為繼任大法官應由下任總統當選人提名。

全國公共廣播電台(NPR)報導，金斯柏囑咐外孫女對外的聲明中說，「我最熱忱的願望，便是直到新總統上任才找我的繼任人選。」金斯柏因胰臟癌併發症18日晚在華府去世，享壽87歲，全民哀悼，全國下半旗致意。

川普總統表示將立即提名新的大法官人選，遞補18日病逝的金斯柏大法官，即將在大選年投票前，掀起熾熱提名戰。圖為華府聯邦最高法院19日降半旗，對病逝的金斯柏大法官致意。美聯社

川普19日在北卡羅來納州造勢場合登台，面對台下「補滿(大法官)席位」的口號時表示，儘管民主黨反對，他仍要提名自己挑選的大法官，「一位非常傑出有才華的女性。」不過他也說，還沒決定要挑誰。但外界認為極有可能是提名一位女大法官。目前被點名的有：保守派最傾心的Amy Coney Barrett女法官、西語裔Barbara Lagoa女法官等人。

川普表示，自己會贏得連任選舉，任命金斯柏的遞補人選列居勝選結果之中，「我們有大把、充裕的時間，想想元月20日(下屆總統就職日)以後的事。」

金斯柏去世引發各地民眾悲悼，包括最高院為她辦非正式弔唁會，而支持川普盡速提名大法官的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)屋宅外也出現民眾抗議，情勢似乎可以肯定兩黨的熱情都會升高，把這次選舉視為對最高法院一切判決的公民複決，女性未來墮胎權也在其中。

共和黨籍的緬因州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)面臨連任苦戰，她表示金斯柏的繼任人選應由11月3日的總統當選人提名，顯然與川普脫鉤，但至少還要有三名共和黨籍參議員變節，才能擋下川普提名的大法官進入最高法院。

聯邦最高法院19日降半旗，對病逝的金斯柏大法官致意。美聯社

麥康諾保證，會對川普提名的繼任大法官人選進行全院票決，但民主黨表示反對，認為共和當應遵循自己2016年設立的前例；當時共和黨拒絕在選後歐巴馬仍在位時，填滿因史卡里亞(Antonin Scalia)大法官過世而空出的最高院職缺。

麥康諾18日夜間雖在電話中向川普保證，會對他挑的人選進行全院表決，但沒說明是在選前還是選後。民主黨總統候選人白登則說，任何大法官鄰選都應該在11月3日以後，「選民選出(下屆)總統，而當選人才挑選大法官供參院考量。」

要求匿名人士透露，民主黨參院領袖舒默19日中午已與其他同黨籍參議員召開視訊會議；他向同僚表示，「首要目標」在向外界傳達這次大法官任命有多重要。

匿名人士另透露，舒默發出警告，假如共和黨強行通過新大法官人選，那麼未來參院議事規矩「一切都有可能」變更。