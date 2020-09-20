指揮官遭美刺殺 伊朗撂狠話要報復

伊朗近日表態，要為1月遭到美國無人機刺殺的革命衛隊指揮官蘇雷曼尼報仇！伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米19日發表演講時聲稱，將會對美國1月的刺殺行動進行報復，並揚言說，跟這場謀殺有關的人都可能遭到打擊，包括美國總統川普。但川普警告伊朗不得輕舉妄動，否則會受到更嚴重回擊，雙方對峙再度升溫。

將有嚴厲的打擊

根據《半島電視台》報導，薩拉米19日演講時表示，他們的報復行動將會來真的，革命衛隊將會對那些無論直接或非直接，造成蘇雷曼尼指揮官死亡的人進行嚴重的報復，伊朗聲稱他們對2座美軍軍事基地發射數枚飛彈，雖然美軍宣稱無人傷亡，但是有100名左右軍人出現腦震盪的狀況。

但是川普否認是因為伊朗轟炸造成，僅說他們是頭痛。但是根據美國權威政治媒體《Politico》14日不具名爆料，聲稱伊朗將會刺殺美國駐南非大使馬克斯進行報復，這也讓川普近日嚴詞警告伊朗，如果敢對美國進行報復，將會面臨比報復行動嚴重1000倍的制裁。

但是伊朗官方不滿表示，川普最好不要相信Politico的報導，否則會在戰略上導致錯誤判斷。伊朗革命衛隊也聲稱，他們不會以「刺殺女性」作為「我們親愛的弟兄」蘇雷曼尼報復的手段。

美、伊全面對峙

蘇雷曼尼是伊朗革命衛隊中，負責在國外執行特種任務的「聖城軍」指揮官，主要負責境外軍事和秘密行動，他被認為是伊朗僅次於最高宗教領袖哈米尼的第2號人物（地位比民選伊朗總統魯哈尼還崇高），但是他在今年1月於伊拉克首都巴格達被美軍無人機MQ-9攻擊身亡。

這也讓2018年因為美國退出核協議，而跌入谷底的美伊關係更加雪上加霜。近來聯合國打算取消對伊朗的武器制裁，但也遭到美國反對，美國也持續向伊朗施壓與經濟制裁，讓伊朗在疫情、經濟上都受到打擊，因此也與伊拉克、巴基斯坦、委內瑞拉等國增加經貿互動，試圖突破美國的封鎖。

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