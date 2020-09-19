美大法官金斯柏過世後 川普的如意算盤能否成功？

在周五以87歲高齡辭世前數天，最高法院法官金斯柏還表達了一個強烈願望。這位以縮寫名「RBG」著稱的女法官口授侄女斯佩拉（Enkelin Clara Spera）：「我最大的心願是，直到新總統就任，我的位置保持空缺。」這一願望能實現嗎？

美國下屆總統大選將11月3日舉行。第46任總統於2021年1月20日就職。若川普未再度當選、民主黨候選人拜登入主白宮，則直到1月19日，他仍有時間，重新安排金斯柏在最高法院留下的空缺。

直到這位自由派女權人士去世，美國最高法院中有5名保守派法官、4名自由派法官，決定國家的命運。法院院長約翰．羅伯茨（John Roberts）雖由喬治．沃克．布什提名，並屬於最高法院中的保守派陣營，但新近多次投出與自由派法官們一樣的票。

若川普將一名自己看中的候選人安排進最高法院，則法官席上，保守派陣營將擁有6比3的明確多數。這一點有可能導致在諸如墮胎、LGBTQ權益及移民等議題的表決上，出現有利於保守派的結果，從而使美國的司法根基在意識形態上右移。

接下來怎麼走？

還在9月初，川普就提出了一份最高法院新法官候選人的20人名單。名單上就有弗朗西斯科（Noel Francisco）和卡薩斯（Gregory Katsas）。前者曾不下17次代表川普政府，在最高法院出庭；後者曾在出台引激烈爭議的一項入境禁令問題上向川普提供咨詢。該禁令的對象是穆斯林居多數的國家。

上月，在被問及儘管大選即將舉行，他是否仍會提名候選人填補最高法院可能的空缺時，川普回稱，「絕對的，我會這麼做。」他說，「我會迅速行動。為什麼不呢？要是民主黨人處在這一位置上，他們也會這麼做。」

金斯柏大法官逝世的消息傳出後，國會參院多數派領袖、共和黨人麥康內爾（Mitch McConnell）周五晚證實，將會快速推進新任命一名最高法官進入最高法院的進程。他稱，「參議院將對川普總統提名的候選人舉行表決」。

但2016年時，麥康內爾卻曾有全然不同的舉動。當時，他在幾乎一年的時間裡拒絕在參院對歐巴馬總統提名的候選人投票表決，理由是，應由選民在總統選舉時表決，他們想要怎樣的最高法官。

誰需同意提名？

提名必須經由參議院表決通過。因此，涉及最高法院法官任命，麥康內爾有很大權力。美國總統雖有權提名自己中意的法官成為候選人，但無權任命此人擔任最高法官。首先，需由參院司法委員會舉行聽證。根據現屆參院權力分配關系，該委員會由11名共和黨議員和9名民主黨議員組成，向總統提名的候選人、支持者和反對者提問。此後，該委員會向整個參院提出推薦，或提出警告，或根本就不給出評價。

下一步是，參院多數黨領袖確定日期，由所有議員討論並表決候選人。在這一最終表決中，獲簡單多數——100個議席中，至少有51票贊同——即可。如果出現這一結果，則總統中意的候選人便可以在最高法院的法官席上就座。

在本屆參院中，有53名共和黨人，45名民主黨人，兩名無黨派人士。若出現50比50的「不分勝負」的表決結果，現任副總統潘斯（Mike Pence）就可以參院議長的身份投出決定性一票。

會持續多久？

參院司法委員會的聽證通常持續數天。聽證結束後，多數黨領袖何時確定全體議員討論的日期，沒有時間限制。因此，4年前，麥康內爾能夠一直拖延對歐巴馬總統所薦候選人的表決，直到川普上台並提出一名新候選人。但，這一次不會持續這麼久。

一旦麥康內爾在參院啟動表決程序，議員們可以就提名問題一直討論下去，時間不限。在總統的提名和參院投票表決之間的時間段可以日計，例如，在羅伯茨首席法官那裡是19天。

但也可能拖延很久，例如卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）。他是川普上一個提名進入最高法院的候選人。對他的任命和通過參議院的批准之間，經過了89天，在此期間，卡瓦諾被曝受到性騷擾等指控。迄今，等待時間最久的是1916年首位被提名擔任最高法官的猶太人布朗戴斯（Louis Brandeis）。從他獲威爾遜（Woodrow Wilson）提名到獲參院批准，度過整整125天。

金斯柏周五逝世到下屆總統於2012年1月20日宣誓就職之間有124天。

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