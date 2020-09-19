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美國這4州 「提前投票」維州選民排長龍

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州費爾法克斯選民大排長龍，等候時間長達四小時。(Getty Images)
維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州費爾法克斯選民大排長龍，等候時間長達四小時。(Getty Images)

明尼蘇達州、維吉尼亞州、南達科他州和懷俄明州這四個州的選民，18日開始提前投票；民主黨總統候選人拜登和川普總統在這天都選擇造訪主戰場明尼蘇達州催票。

新冠病毒疫情不但讓兩位總統候選人大幅減少競選旅程，預計將有大量選民提前投票和採取通訊投票。在明州明尼阿波利斯市唯一的投票中心開放後的前30分鐘，約有44人投票。一些人表示，他們希望儘快投完票，以免選舉日當天面對大批投票人群。

至於在維吉尼亞州，位於華盛頓郊區費爾法克斯縣(Fairfax)和阿靈頓縣(Arlington)的選舉官員報告說，提前投票的人很多，大排長龍，華盛頓郵報報導，有些地區等候時間長達四小時。

川普拜登分別飛明州 趕赴主戰場催票

拜登18日造訪明州蘇必略湖港都德盧斯(Duluth)郊區赫曼敦(Hermantown)的工會木匠培訓中心，他批判川普在遏制公共衛生危機方面幾無作為，「連假裝努力工作都不願意」。拜登也再次承諾在應對氣候變化的同時，將投資2兆元改善美國基礎設施，並確保所有聯邦計劃都使用美國製材料和工會勞工。

川普18日的明州行程是傍晚在貝米吉(Bemidji)機場造勢集會。根據目前全國民意調查，川普支持度落後拜登。川普試圖在明州站穩腳步，2016年他在明州只輸給民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)約1.5個百分點。但民調追蹤網站RealClearPolitics顯示，截至18日，拜登在明州的支持度平均上升10.2個百分點。

維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州費爾法克斯選民大排長龍，等候時間長達四小時。(Getty Images)
維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州費爾法克斯選民大排長龍，等候時間長達四小時。(Getty Images)

維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州阿靈頓的選民正在填寫選票 。路透
維吉尼亞州等四州選民18日開始提前投票，維州阿靈頓的選民正在填寫選票 。路透

拜登民調優勢凸顯目前選舉版圖似乎對他有利。他在三個過去的「鐵鏽帶」州——密西根州、威斯康辛州和賓州都處於領先地位。川普2016年大選時曾從民主黨手中奪下這三州。

而在選舉程序緊鑼密鼓推進之際，拜登16日首度接獲國家情報局局長辦公室(Office of the Director of National Intelligence，簡稱ODNI)在選前為正副總統候選人進行的機密情報簡報。

ODNI聲明指出，「ODNI向總統和副總統候選人提供情報簡報，是自1952年以來的慣例。」在11月大選前的一個半月舉行。

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