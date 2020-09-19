雅虎民調：隱形支持者 拜登可能勝川粉

各項全國民調中，川普總統落後前副總統拜登(Joe Biden)約7個百分點；雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov的最新民調則顯示，隱形拜登支持者可能比隱形川粉更多；紐約時報和西耶納學院(New York Times and Siena College)的民調也指出，川普因應新冠病毒疫情失當，已經危及自身選情、以及共和黨保留參議院多數席次的希望。

雅虎新聞和YouGov的民調在9日至11日間進行，發現大多數的川普支持者都住在川粉聚居地，而當地的「社會期望偏誤」(social desirability bias)現象，即因怕被譴責而選擇隱藏政治傾向的情形並不明顯。

65%川粉說幾乎所有鄰居都會投給川普；僅5%川粉說幾乎所有鄰居都支持拜登；22%說不知道鄰居會投給誰。

而拜登支持者則居住在政治上較多元化的地區，只有44%說幾乎所有鄰居都支持拜登；14%說幾乎所有鄰居都會投給川普，32%說不知道鄰居會投給誰。

隱形川粉仍存在，但因為鄰居都是民主黨人而需要隱藏立場的川粉較少；而拜登支持者則比川粉更可能隱藏政治立場。

整體而言，14%拜登支持者表示自己支持的對象會讓鄰居驚訝，而川粉也差不多，為12%；但住在居民多為拜登支持者地區的川粉中，僅20%說鄰居會因為他們支持川普而感到驚訝；而住在居民多為川粉的拜登支持者中，這個數字則高出10%，達30%。

紐約時報和西耶納學院的民調指出，亞利桑納州、北卡羅來納州、和緬因州等重要戰場的共和黨議員，都因為廣大選民不認可川普，而落後於民主黨挑戰者。

拜登在亞利桑納州領先川普9個百分點，在緬因州更領先17個百分點，而在北卡州則為一個百分點；而這三州的民主黨籍參議員候選人，都以五個百分點以上的優勢，領先共和黨籍現任參議員。

緬因州共和黨籍聯邦參議員蘇珊·科林斯(Susan Collins)尋求第五個任期，落後挑戰者莎拉‧吉迪恩(Sara Gideon)五個百分點；60%當地選民在疫情方面更信任拜登，僅35%更信任川普，差距達25%。

但目前仍無法確定民主黨人能否取得多數席次，也必須看他們在可能支持川普的州能否取勝。