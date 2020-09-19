川普拜登都未去造勢 維州不再是搖擺州？

擁有13張選舉人票的維吉尼亞州以往是搖擺州，民主、共和兩黨競選陣營都布部署重兵、砸下巨額資金打廣告，造勢活動一場接一場，但今年選舉，維州選情卻告異常冷清，因為人口成分的變化，加上厭惡川普總統的施政、言行，維州已被視為民主黨的鐵藍區。

「華盛頓郵報」18日報導，回顧2008年，歐巴馬把最後一場競選造勢辦在維吉尼亞，成功翻轉共和黨鐵票區的該州，進而入主白宮；4年後，歐巴馬跟他的共和黨對手羅穆尼更是頻繁造訪當地，播出的電視競選廣告，數量絕不比其他搖擺州來得少。在2016年，川普在維州造勢接連不斷，而他的民主黨對手喜萊莉．柯林頓更挑維州人肯恩當她的副手搭檔。

但維吉尼亞今年可沒享受到搖擺州的待遇。選民親自到場投票自18日起展開，川普與民主黨總統候選人拜登都沒在當地電視、電台打廣告；雖說有新冠肺炎疫情，兩人卻都恢復巡迴競選，可都沒踏上維州土地。

上次維州選情冷清是2004年的事，原因在1968年以來，該州每逢總統選舉必投共和黨；但這次卻是因它被視為民主黨的鐵票區。

維吉尼亞人口組成的趨勢是移民、高學歷民眾增多，州北部的郊區富裕起來，凡此種種都讓維州這些年來不再是哪一黨的鐵票區。川普的崛起卻讓維吉尼亞加速倒向民主黨。政治學者薩巴托(Larry J. Sabato)表示，非白人及擁有大學文憑選民眼中的川普，是意識形態及作風的有毒組合。

無黨派刊物「選舉內情」(Inside Elections)總編輯兼發行人岡薩雷茲(Nathan Gonzales)指出，放眼維吉尼亞未來，問題在民主黨於當地得勢是近乎永久性的，還是有極大成分出自川普的所做所為。

薩巴托評論說，川普再把資源灑在維吉尼亞，就是笨蛋；拜登若拿不下維州，那就別選了。