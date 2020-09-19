「零口罩」牧師確診進加護病房 妻坦言太輕忽

愛達荷州7月下旬疫情加劇，科達倫市的范諾伊牧師（Paul Van Noy）卻引領信徒祈禱，反抗戴口罩令，聲稱大家都是成年人，不需要政府下令該怎麼做；言猶在耳，范諾伊牧師和妻子一個月後染疫，因呼吸困難而住進加護病房。

范諾伊透過臉書宣布染疫，他被送進加護病房後，妻子布蘭達9月4日也在臉書上坦言，對病毐過於輕忽。

自稱「零口罩人士」的范諾伊牧師7月22日在基督教團契跟信徒說，他傾向於抵制口罩命令，但信徒受聖經規範，願意遵守官方通過的命令；不過，他祈禱命令不會成真。

聚會隔天7 月23日，所屬地區衛生局Panhandle Health District’s Board of Health通過口罩命令，規定在公共場所如無法保持六呎距離須戴口罩；疫情爆發以來，愛達荷州有近 3萬6500病例、434人死亡。

范諾伊牧師在佈道詞和臉書貼文都說，確診數據被蓄意誇大，他甚至鼓勵信徒重新開店營業，也到處宣揚口罩無用，聲稱無症狀感染的情況很少；他8 月14日更貼文，要大家不要生活在恐懼中。

但范諾伊的教會卻本周卻公布牧師和他太太確診染疫，已在加護病房11天，逐步好轉，牧師太太不必住院，教會另四位人員也染疫。