全美疫情反彈 CDC：保持社交距離 躲新冠也防流感

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)追蹤統計，全美每日新增新冠病毒確診案例連續數周下降之後，現在卻反彈增加；公共衛生專家指出，流感季節即將來臨，疫情如此發展，令人憂心。

最新統計顯示，截至17日為止的一周中，全美每日新增確診案例為3萬9700例，比先前一周增加13%，雖然比出現於7月底的暑假高峰期6萬7300例減少許多，卻是統計數字連續數周下降後，突然回升。

專家指出，隨著天候漸漸轉涼，民眾停留在室內的時間相對變長，疫情難免出現反彈，除了新冠病毒可能擴大傳染之外，流感同樣可能迅速傳播。

對於即將來臨的流感季節，世界衛生組織流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)18日指出，希望北半球地區民眾接受流感疫苗注射的比率能較往年增加。

她說：「我們確實擁有對抗流感的利器，這點對於健康狀況較為脆弱的族群，非常有幫助。」

不少衛生專家已經紛紛提出警告，如果新冠疫情與流感在社區同時傳播，醫療系統恐將無法負擔。

不過，白宮抗疫小組要員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)分析，今年美國流感季節應不至於太糟糕。

佛奇17日接受媒體訪問時說，南半球目前正值冬季末期，以澳洲為例，流感季似乎沒有發生。

佛奇的分析呼應了美國疾病防治中心(CDC)公布最新報告的內容；報告中指出，民眾在新冠病毒疫情期間採取的防疫措施，包括保持社交距離、遠距上班等，無形之間都有助於讓流感季節的影響力趨緩。

底特律前任衛生廳長塞德(Abdul El-Sayed)18日指出，首要目標就是避免疫情與流感同時爆發，「其次則是確保民眾要帶口罩，再來就是要保持社交距離，以策安全。」

約翰霍普金斯大學統計指出，截至18日為止，全美累計確診案例已超過672萬例，累計染疫死亡人數則已接近20萬人。