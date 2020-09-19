「無症狀免檢」美國檢測指南惹議 CDC：衛生部寫的

聯邦衛生官員18日撤下8月遭砲轟的新冠檢測指南，改建議曾近距離接觸新冠病患的人應進行檢測；紐約時報報導，聯邦疾病管制中心(CDC)科學家力極力反對8月檢測指南，並稱衛生部(HHS)改寫防疫指南後，直接放到CDC官網，害他們承擔罵名。

CDC在18日的聲明指出，民眾若曾在六呎距離內接觸新冠病患至少15分鐘，則應進行新冠病毒檢測；CDC表示：「由於無症狀和出現症狀前的傳播影響重大，本指南進一步強調無症狀者的檢測必要…建議所有曾近距離接觸新冠病患者進行檢測。」

CDC官員拒絕進一步評論。

CDC在8月24日公布的新指南建議，就算民眾曾接觸新冠病患，若沒出現症狀就不一定要檢測；CDC人員先前告訴紐時，新指南由CDC負責，經主任芮斐德(Robert Redfield)意見修改；不過，他們本周表示遭衛生部染指，無視CDC內部嚴格科學審查過程，逕自改寫指南後便「丟到」CDC官網。

一名知情人士表示：「這份文件來自上層、衛生部和白宮工作小組。CDC多數專家不認為這項政策該被列入。」

衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)17日受訪時表示，該指南原版出自CDC，並在一個多月內改版約20次，由白宮工作小組的科學與醫學專家共同編纂；他把燙手山芋丟給芮斐德，並稱不曉得為什麼新建議繞過CDC科學審查，芮斐德17日晚間回應，白宮新冠工作小組專家經適當諮詢共同完成指南。

除此之外，衛生部7月也曾丟一份「重新返校上課重要性」的文件到CDC官網，與向來保持中立科學觀點的CDC立場大相逕庭。

CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)表示，衛生部頂著CDC名號公布新指南令人毛骨悚然；CDC前主任費和平(Thomas R. Frieden)指出，衛生部和白宮在CDC官網撰寫錯誤科學論述，就像是有人在國家紀念碑上塗鴉破壞。部分專家認為，CDC新建議似乎出於政治動機，好讓確診案例低於實情。

CDC內外部一直認為芮斐德軟弱無用，無法保護CDC免於聯邦政府干涉科學，並逐漸失去大眾信任；紐時指出，CDC科學家人心惶惶，他們覺得被設局，成為聯邦政府不受歡迎政策下的代罪羔羊。

常與CDC合作的愛默蕾大學(Emory)傳染疾病學家德里奧(Carlos del Rio)表示，這就像「你習慣讀莎士比亞，而突然間你看起小報，過去CDC也承受政治壓力，但我想當前情況前所未見。」