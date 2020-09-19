美最高法院大法官金斯柏過世 傳川普很快提名繼任者

美國聯邦最高法院年紀最長的大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）18日過世，儘管她生前曾表明「最熱切希望我在新總統上任前不會被換掉」，但多位消息人士告訴ABC新聞，川普總統預計幾天內就會提出繼任人選。

與川普同屬共和黨的參議院多數黨領袖麥康諾2016年曾以大選年為由，杯葛前總統歐巴馬提名加蘭德法官（Merrick Garland）繼任已故大法官史卡利亞，但他卻在18日公開宣誓，無論川普提名誰，都會進行全院表決。

由於民主黨總統候選人拜登已明確指「選民應選出總統，這位總統會選出大法官」，參院少數黨領袖領袖舒默稍早也說，直到新總統就任前，「不應補實」空缺的大法官席位。媒體預計，選前就會出現一場足已列入史冊的政壇大戰。