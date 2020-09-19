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美最高法院大法官金斯柏過世 傳川普很快提名繼任者
美國聯邦最高法院年紀最長的大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）18日過世，儘管她生前曾表明「最熱切希望我在新總統上任前不會被換掉」，但多位消息人士告訴ABC新聞，川普總統預計幾天內就會提出繼任人選。
與川普同屬共和黨的參議院多數黨領袖麥康諾2016年曾以大選年為由，杯葛前總統歐巴馬提名加蘭德法官（Merrick Garland）繼任已故大法官史卡利亞，但他卻在18日公開宣誓，無論川普提名誰，都會進行全院表決。
由於民主黨總統候選人拜登已明確指「選民應選出總統，這位總統會選出大法官」，參院少數黨領袖領袖舒默稍早也說，直到新總統就任前，「不應補實」空缺的大法官席位。媒體預計，選前就會出現一場足已列入史冊的政壇大戰。
報導指正在明尼蘇達州舉行造勢大會的川普是從記者團得知金斯柏過世消息，並指金斯柏「是一位了不起的女性。無論你同不同意，她是一位了不起的女性，有著了不起的一生。」消息人士透露，潛在大法官候選人名單非常短，至少包含一位女性，2017年才就任聯邦第七巡迴上訴法院法官的康尼．巴瑞特（Amy Coney Barrett）是頭號候選人。
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