聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國商務部：20日起禁止下載或更新TikTok與微信
美國總統川普上月6日簽署行政命令認定海外版抖音TikTok和微信（WeChat）造成國安風險，將限制交易。美國商務部18日發出新聞稿表示，宣布自20日起，禁止手機應用程式（APP）商店提供用戶下載或更新TikTok和微信。
商務部宣布，20日起禁止供用戶下載或更新，禁止對TikTok和微信提供網路服務等；禁令也提到，川普設定11月12日為解決TikTok的最後期限，若其造成的國安問題得解，則禁令有可能取消。
商務部表示，中共已經透過這些應用程式威脅美國國家安全、外交政策和經濟，今天的禁令將透過排除接觸管道，大大削弱其功能，以保護美國用戶。
商務部表示，TikTo與微信都從用戶端搜集包括網路活動、位址、瀏覽與搜尋紀錄等大量數據，「他們每一個都是中國軍民融合的積極參與者，也都被迫與中國情報機構合作」，因此，使用TikTok和微信對美國國家安全，造成無法接受的風險。
商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，川普總統正致力保護國家安全，保護美國人不受中共威脅，這項行動打擊中國大陸惡意搜集美國公民個資，同時促進美國的國家價值觀、基於民主規則的規範和積極執行美國法律法規。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言