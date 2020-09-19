美國商務部：20日起禁止下載或更新TikTok與微信

美國總統川普上月6日簽署行政命令認定海外版抖音TikTok和微信（WeChat）造成國安風險，將限制交易。美國商務部18日發出新聞稿表示，宣布自20日起，禁止手機應用程式（APP）商店提供用戶下載或更新TikTok和微信。

商務部宣布，20日起禁止供用戶下載或更新，禁止對TikTok和微信提供網路服務等；禁令也提到，川普設定11月12日為解決TikTok的最後期限，若其造成的國安問題得解，則禁令有可能取消。

商務部表示，中共已經透過這些應用程式威脅美國國家安全、外交政策和經濟，今天的禁令將透過排除接觸管道，大大削弱其功能，以保護美國用戶。

商務部表示，TikTo與微信都從用戶端搜集包括網路活動、位址、瀏覽與搜尋紀錄等大量數據，「他們每一個都是中國軍民融合的積極參與者，也都被迫與中國情報機構合作」，因此，使用TikTok和微信對美國國家安全，造成無法接受的風險。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，川普總統正致力保護國家安全，保護美國人不受中共威脅，這項行動打擊中國大陸惡意搜集美國公民個資，同時促進美國的國家價值觀、基於民主規則的規範和積極執行美國法律法規。