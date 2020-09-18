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美太陽能板和電動車也能賣電了 迎戰大型發電廠
根據美國一項新法規，屋頂太陽能板、電動車電池，以及其他小型能源資源，將可供電給美國電力批發市場，這對向來由電力公用事業掌控、由上而下的供電系統勢必帶來挑戰。
美國聯邦能源監管委員會（FERC）17日核准一項新規定，開放這些分散的能源資源與大型發電廠競爭，可能加速家庭與企業投資太陽能發電和儲能計畫。
這項針對「分散式能源資源」（DER）的規定，是FERC共和黨籍的主席Neil Chatterjee最新支持的規定之一，用以反映不斷改變的發電、輸電及配電模式。他說：「分散式能源資源可能藏身住家、企業以及社區的不起眼之處，但他們提供的電力相當可觀。」
Chatterjee表示，電動車停車充電時，能連結用戶群代表（aggregator），實際上等於變身為大型電池，在特定時間供電給輸電網。
Chatterjee也說：「利用這個方式釋出電動車的電力，有助進一步壓低市場成本，並且提升輸電網的韌性。」
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