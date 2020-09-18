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川普：若亞桑傑供出是誰駭入民主黨 我就特赦他

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

路透報導，維基解密網站創辦人亞桑傑的律師珍妮佛．羅賓森，18日對倫敦法院說，美國總統川普提議特赦亞桑傑，條件是亞桑傑要透露是誰在2016年駭入民主黨全國委員會的電子郵件。

羅賓森說，她曾與美國共和黨前聯邦眾議員羅拉巴克和與川普競選陣營相熟的強森開會，羅拉巴克和強森轉達了川普這個想法。

2016年，維基解密網站公布美國民主黨全國委員會的內部郵件，包括1萬9252封電子郵件和8034份附件，時間跨度從2015年1月到2016年5月，內容抹黑希拉蕊．柯林頓的黨內競爭對手桑德斯，以及共和黨總統參選人川普。這次事件導致包括主席黛比．舒爾茨在內的多位民主黨全國委員會高層辭職，最終民主黨全國委員會向桑德斯及其支持者致歉。

民主黨 川普 亞桑傑 維基解密

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