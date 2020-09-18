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美眾議院通過決議 譴責「中國病毒」等言論

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美國眾議院周四（9月17日）表決通過的這項決議呼籲所有公職人員譴責反亞裔情緒，並要求執法部門對所有形式的仇恨犯罪展開調查。圖／德國之聲中文網
美國眾議院周四（9月17日）表決通過的這項決議呼籲所有公職人員譴責反亞裔情緒，並要求執法部門對所有形式的仇恨犯罪展開調查。圖／德國之聲中文網

美國眾議院周四（9月17日）表決通過的這項決議呼籲所有公職人員譴責反亞裔情緒，並要求執法部門對所有形式的仇恨犯罪展開調查。自從疫情在美國蔓延，當地亞裔遭受攻擊的情況激增。

這項決議案由民主黨籍、華裔眾議員孟昭文（Grace Meng）提出，以243票比163票表決通過，黨派立場鮮明，有14名共和黨議員加入民主黨陣營投票贊成。因為此決議案僅代表由民主黨居多數的眾議院立場，所以不會遞交共和黨主導的參議院進行討論，也不會提交川普簽署或否決。

該決議並未直接點名川普，但提及他和其他共和黨人使用過的煽動性詞匯，其中包括「中國病毒」、「武漢病毒」和「功夫流感」，並稱這些說法加劇了社會的反亞裔情緒。

眾議院發言人南希．波洛西(NancyPelosi）表示：「在新冠疫情爆發的同時，針對亞裔美國人和亞洲移民的仇恨和歧視也在蔓延，其中包括口頭和肢體攻擊以及破壞亞裔店面等行為。」她指責川普試圖通過妖魔化中國，轉移人們對俄羅斯干預美國大選的注意力。

眾議員馬克．高野（Mark Takano）認為共和黨對決議提出的反對票「可恥」。他說：「總統（川普）正在助長種族主義，並煽動針對亞裔美國人和亞洲移民的暴力襲擊。」川普經常他在競選活動中使用「Kung flu(功夫流感)」一詞，他試圖由此轉移人們對其應對疫情不力的批評。

共和黨人則表示，川普是把怒火轉向中國政府而非亞裔美國人。川普在今年3月還強調，亞裔美國人是「了不起的人」，新冠病毒的蔓延不是他們的錯。

幾名眾議院共和黨人說明反對這項決議的理由。在俄亥俄州眾議員吉姆．喬丹（Jim Jordan）看來，「這只是另一個攻擊總統的機會」。眾議院共和黨領袖凱文．麥卡錫（Kevin McCarthy）認為該項決議「荒謬」，且「浪費時間」，因為眾議院即將休會一周，而民主黨人和白宮迄今尚未能就額外的新冠疫情救濟達成一致。 麥卡錫指出：「該決議的核心是一個荒謬的概念：將病毒稱作武漢病毒或中國病毒等同於助長針對亞裔美國人的暴力行為，我可以告訴你，我們黨的人都不認同這種觀點。」

但事實是，結果有14名共和黨議員加入民主黨陣營投票贊成決議案。其中不少人即將退休或者正處在激烈的競選階段，例如印第安納州眾議員蘇珊．布魯克斯（SusanBrooks）、賓夕法尼亞州眾議員布賴恩．菲茨帕特裡克（Brian Fitzpatrick）等。

反歧視團體通報了數以千計的針對亞裔美國人的案例，尤其是在疫情爆發初期。甚至在各個城市為阻止病毒傳播而要求關閉所有餐廳之前，中餐館的老板們已經歷因為種族歧視而造成的客源大幅下降現象。

今年3月，當被記者問及為何將新冠病毒稱做「中國病毒」時，川普在白宮回答：「這根本不是種族歧視」，他稱其為「中國病毒」只是想表達準確。

安靜/達揚（美聯社）

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新冠肺炎 COVID-19 種族歧視

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