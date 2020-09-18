美國大選評論／78歲拜登口吃癡呆 川普會靠辯論翻盤選情？

美國總統川普的民調支持度在共和黨全代會後，一度小幅回升。但近日全國民調顯示，他仍落後拜登9個百分點；在一些搖擺州也輸給拜登。川普強勢打政策牌，包括「法律和秩序」、疫苗提早上市等，似都無濟於事。他和支持者最大希望，是藉三場總統大選辯論，彰顯78歲的拜登言語不清、老年失智、反應遲緩，已不堪勝任總統職務，從而翻盤扭轉大局。

網上不斷熱傳變造的視頻，把拜登「剪輯」成口吃話說不清楚、已近癡呆，在電視受訪時竟然當場睡著；川粉更傳播謠言說，拜登說話結巴，連一個完整句子都說不出來。川普也轉推拜登羞辱警察的變造影片，以訛傳訛的伎倆顯示，辯論會可能成川普救命的最後一根稻草，他必須靠辯論擊倒拜登。

其實無論川普或拜登，一個重要原則須遵守：依據事實，就事論事，循誠實和信任原則作君子之爭。激烈爭辯難免，卻應杜絕用不入流、甚至下三濫的變造錄影、照片抹黑對方。川普選情告急，共和黨已承認，用濾光鏡處理過的拜登照片作宣傳，想讓拜登顯得更蒼老、疲態和滿臉老人斑，這些做法讓人難以苟同。

川普更「以身作則」，除了早已給拜登「瞌睡喬」（Sleepy Joe）綽號，更不斷公開質疑拜登心智腦力不正常。拜登在民主黨全代會演說流暢，廣受好評，連挺川普的福斯新聞網都讚揚後，川普公開指控拜登使用藥物（毒品）提神，否則表現不可能這麼好。總統這樣指控對手，是200多年來總統大選前所未見。如有證據，拜登應退選；如毫無根據，選民就應制裁川普，因為這涉及人品、誠信等問題。

回歸基本面，川普、拜登的三場辯論，排定9月29日、10月15日和10月22日在不同地點舉行，電視轉播。川普自認辯論是他的強項，6月間即要求增加一場辯論，但拜登陣營拒絕。辯論誰將占上風？民調顯示，川普和拜登是47%與41%之比，或許拜登自知不敵，不想給川普機會。

拜登從初選到獲提名，迄今一直惜言如金，很少接受媒體訪問。近日傳聞，保守陣營擔憂拜登第一場辯論後如能扛住不落下風，可能婉拒第二、三場辯論；而川普如過度捉弄拜登、嘲笑老人口齒不清，也可能引發民眾反感。到底會出什麼狀況，使辯論會充滿懸念。

2016年大選辯論時，川普以190公分身高，在希拉蕊‧柯林頓發言時，故意走近站到後者身後不到一公尺內，「貼身」壓迫對手，既是強勢身體語言，也想給希拉蕊壓力。這種舉止不禮貌，但川粉們喜歡，主持人也未勸阻，類似情況今年可能重演。

民主黨高層相信拜登辯才無礙、沒那麼差，否則黨代會不可能提名他。但拜登面對川普，無法用讀稿機，如說話錯誤連連，或在川普挑釁下驚惶失措，情勢有可能兵敗如山倒。畢竟美國人即使不喜歡缺乏修養、行為乖張的川普，但也不想選個言詞錯誤百出、思路不清的拜登。

拜登數月來多次公開說錯話、記憶模糊糗事不少。78歲的人這種情況難免，但他至少須讓選民相信，身體心智能勝任操持國事、坐上世界最有權力職位，擔負重任。而川普也需要在數千萬美國人面前，展示他哪些方面確實比拜登強、強在哪裡。

拜登40多年從政資歷，從聯邦參議員、副總統，經驗和見識應不致怯場，但他的記憶力、臨場反應和言語組織能力，都須在真槍實刀的辯論中接受檢驗。共和黨人一再醜化拜登癡呆，如果拜登表現正常，可能讓共和黨被輿論和民意反噬。因此，今年大選辯論成為選民看清真相的機會，也是歷來最可能影響選局的辯論。

川普四年來的表現，支持或反對他的選民對他的政策、風格已有喜惡和定論，反而拜登的真實面貌還隱藏幕後。拜登沒有想像中那種雄才大略，對自由派而言，他是扭轉川普路線和民主黨重返白宮的希望，加上川普被逾半數選民厭惡，使拜登競選採靜態守勢，壓根兒不像在野黨。而共和黨力圖破解來勢洶洶的自由派反撲，明知川普爭議性高，卻須靠他維持保守派堅稱的立國精神和國家方向，使共和黨處處採攻勢，仿如在野黨；兩黨角色互換轉著實弔詭而荒謬。

高達25%選民認為，川普、拜登都不是理想的總統人選，共和黨人只想藉川普保持執政；民主黨人須靠年邁的拜登奪回白宮，這場大選不是「川普對決拜登」，更像「川普對決反川普」了。