前門寫「救命」沒人理！老夫婦閣樓躲洪水 吹口哨獲救

二級颶風莎莉(Hurricane Sally)16日襲向墨西哥沿岸，佛羅里達州一對老夫婦的磚造房屋被洪水淹沒，兩人帶著兩隻狗躲進閣樓等待救援；儘管他們在前門寫下「在閣樓裡，救命」(IN ATTIC HELP)字眼，消防人員仍「過門不入」，84歲的老先生只得使勁狂吹口哨，總算讓乘坐摩托快艇的消防人員尋聲前來，連人帶狗將他們救出。

颶風莎莉16日清晨以時速105哩強風豪雨登陸阿拉巴馬州、橫掃墨西哥沿岸，至少造成一人死亡。

家住佛州潘沙科拉(Pensacola)的伊蓮和傑克．賀岡夫婦(Elaine Hulgan，Jack Hulgan)從較早氣象預報得知，莎莉颶風可能偏西襲向路易斯安那州和密西西比州。但打從1993年搬到潘沙科拉附近社區後，他們的家已被大水淹過兩次、躲進閣樓一次，夫婦倆對於莎莉並未掉以輕心。

為防萬一，他們早早就把書和照片從書房矮櫃移出，傑克還把割草機放到後門廊桌上。莎莉的雨量很快變成洪流，對街小溪水位大漲，渾沌的水從道路流入賀岡夫婦住家車道、院子，迅速滲入前門。當一樓積水到達20吋時，他們決定立即行動。

他們帶著狗進入車庫，經過他們只開了35哩的全新豐田汽車，爬上下拉式便梯，登上閣樓。後來，他們開始聽到卡車隆隆駛過，卻沒有人停下來救他們，76歲的伊蓮害怕地問丈夫傑克：「我們會不會死在屋子裡？」

伊蓮拿出一罐噴漆在門上噴出「在閣樓，救命」字眼，卻未見效。傑克在安慰伊蓮之際，吹出響亮口哨聲。摩托艇很快出現在院子裡，救援人員用小木筏將他們和狗接走。

現在，伊蓮和傑克必須設法提出保險索賠、處理兩輛泡水車、還要找臨時住房並等待重回家園。儘管面臨種種的不確定，但他們對於能夠活下來，表示感謝。伊蓮說：「真的不希望此事發生在任何人身上。但傑克告訴我，一切都會好起來的。」