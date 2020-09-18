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莎莉留尾巴！河水漲、洪峰近 墨西哥灣恐再迎洪水

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合17日電
佛州的潘沙科拉風災淹水，車子被淹了一半。(路透)
佛州的潘沙科拉風災淹水，車子被淹了一半。(路透)

颶風莎莉肆虐後，大雨使溪河暴漲，洪水危機仍未遠離，墨西哥灣國民兵和搜救人員17日開高底盤車輛救援逾百名受困民眾；莎莉17日下午已移往南卡羅來納州，預計24小時內將進入大西洋。

阿拉巴馬州南部和佛羅里達州鍋柄地帶(Panhandle)，居民和商家開始清掃環境，官員視察橋墩與公路以策安全。雖然莎莉遠離這阿州和佛州，但風暴預計在北、南卡羅來納州和維吉尼亞州南部降下高達八吋的累積雨量，引發大範圍爆洪和「中度」河水氾濫警戒；喬治亞州中部在17日中午的暴雨量就累積達八吋。

在重災區佛州潘沙科拉(Pensacola)與埃斯坎比亞郡(Escambia County)周圍，洪水16日淹沒市區街道，水高至汽車門把，現在淹水逐漸消退，當局挨家挨戶查看居民，並警告他們尚未脫離危機。

埃斯坎比亞郡媒體聯絡主任蘿拉．科爾(Laura Coale)表示，搜救團隊17日下午涉水查看先前拒絕撤離的民眾是否願意疏散，目前當局最大顧慮是讓民眾遠離道路，這樣卡車才能工作讓民眾安全清理破瓦殘礫。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)搭機從空中巡視鍋柄地帶後呼籲民眾，就算颶風已過境也別鬆懈，「你們會看到河流持續上漲。」

阿州國家氣象局人員米勒(Steve Miller)表示，阿州和鍋柄地帶河流因暴雨而持續逼近洪峰，佛州蕭爾河(Shoal)17日晚間或18日預計達洪峰。在佛州克雷斯特韋市(Crestview)附近，10號州際公路和90號高速公路的部分路段已暫時封閉。

救難人員17日加強搜救因內拉里特點(Innerarity Point)，這片接近潘沙科拉的狹長土地有許多海濱住家和商家，他們對外唯一道路遭洪水淹沒，不過當局表示無人面臨立即危險。

佛州國民兵已部署約500名士兵和飛行員，協助地方當局疏散113人，但尚未通知搜救時地。阿州國民兵17日也利用大卡車救援至少35人，阿州至少一人因颶風死亡；截至17日下午，佛州、阿州和喬治亞州逾42萬7000戶斷電。

佛州的潘沙科拉風災受損嚴重，一名女子正在清理。(路透)
佛州的潘沙科拉風災受損嚴重，一名女子正在清理。(路透)

颶風 雨量 暴雨

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