民主黨選情走俏… 部分共和黨人放話投靠拜登

民主黨總統候選人拜登選情走俏，讓部分共和黨人開始放軟身段投靠，更有共和黨參議員透露，若拜登勝選，且共和黨持續掌握參院多數，將願意與拜登在貿易和移民等議題上合作。

潘斯前顧問 公然倒戈挺拜登

副總統潘斯的前顧問奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)17日公然倒戈，表示將把選票投給拜登。

特洛耶與潘斯共事兩年，曾擔任國土安全、反恐以及新冠疫情顧問；她對川普總統無心對抗疫情大失所望說：「他關心的只有經濟跟連任。」

特洛耶是第一位曾密集參與抗疫行動，卻發聲指責川普失職的官員；她失望表示：「總統以言語抨擊真正想要做事的人，病毒相關資訊也錯誤百出，都是造成對抗疫情失敗的原因。」

儘管如此，共和黨參議員仍普遍支持川普；不過參院共和黨團第二號人物、南達科塔州參議員熊恩(John Thune)表示，大選後若參院仍由共和黨掌控，但拜登當選，分立的政府終究得互相妥協。

他說：「在歷史上，許多重要的成就是在政府分立，而非全面執政下完成。」

一名共和黨參議員預測，若民主黨沒奪回參院多數，反而對拜登有利；因為若參眾兩院皆由民主黨掌控，拜登將被迫過度左傾。

若共和黨掌控參院，葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)預計將擔任司法委員會(Judiciary Committee)主席；他表示在能源、農樂和貿易等領域，兩黨都有機會達成共識。

拜登若勝選 共和黨議員願合作

拜登曾任國會參議員超過30年，更曾擔任司法委員會和外交關係委員會主席，與葛拉斯理等多位共和黨議員交情不錯。

葛拉斯理說：「我預估有機會達成下一個農業法案，還有其他地區的自由貿易協定。如果他對貿易促進授權(Trade Promotion Authority) 抱持正面態度，那我們絕對有合作空間。」

「川普卸任後，整個世界都會變了樣。」拜登對此也抱持開放態度說，「至少能夠與部分共和黨議員」合作。

不過兩黨也都有人不看好合作，民主黨進步派認為，若共和黨持續掌控參院，將無法推動健保、氣候和選舉改革法案；共和黨籍參議員柯寧(John Cornyn，德州)則認為，拜登的內閣將擋下共和黨許多提案。