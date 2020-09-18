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民調唱衰：美國悲觀情緒增加 川普失搖擺州優勢

世界日報 / 編譯林育正／綜合17日電
白登儘管在搖擺州的民調領先川普，但領先幅度縮小。圖為他在佛州造勢時，支持者舉牌相挺。(路透)
白登儘管在搖擺州的民調領先川普，但領先幅度縮小。圖為他在佛州造勢時，支持者舉牌相挺。(路透)

總統大選倒數七周，但目前選民情緒悲觀，恐怕衝擊川普總統連任選情；民調也指出，川普逐漸失去在搖擺州的優勢，要再次上演四年前的逆轉秀難度更高。

目前新冠肺炎疫情在美國造成近20萬人死亡，美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)17日公布的民調顯示，平均十位民眾中，有將近七人認為在川普帶領下，國家正走向錯誤的方向，更僅有39%民眾認同川普的抗疫措施。

「很顯然他完全處理失當。」77歲的北卡羅來納州中間選民史密斯(Don Smith)說，川普對公衛專家和科學家的專業建議置之不理，讓他決定在11月將票投給民主黨總統候選人拜登

但全國民調指出，川普的支持度稍高於夏天，目前為43%；儘管如此，只有27%民眾認為美國目前的方向正確，整體氛圍略顯悲觀，將不利川普選情。

但川普仍說：「我強烈相信，我們將強勢反彈。」

然而，拜登近期在全國民調的領先卻被拉近；派政治網站Real Clear Politics(RCP)17日最新資料顯示拜登領先5.8個百分點，少於兩周前的7.2；538民調(FiveThirtyEight)則顯示拜登的優勢從7.3個百分點微幅下滑至6.7；川普喜愛的拉斯穆森(Rasmussen)民調，顯示他領先1個百分點。

但RCP的搖擺州民調顯示，拜登在各州取得不同幅度的領先，包括川普四年前拿下的北卡羅來納州和亞利桑納州；總體來看，拜登在搖擺州取得3.7個百分點的領先。

但拜登並不能鬆懈，孟莫斯大學民調機構(Monmouth University Polling Institute)指出，在亞州註冊選民中，拜登48%比44%領先；但若看「可能投票選民」，他僅以48%比46%領先，選情依舊緊繃。在低投票意願選民中，兩人更以47%平手。

不過無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)表示，拜登受亞州拉丁裔支持，選情從「五五波」轉變為「傾向民主黨」。但在佛羅里達州，拜登的拉丁裔支持度較低，因此顯示選情仍難預料。

川普 民調 拜登 美國大選

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