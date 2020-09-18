川普再轟通訊投票：可能無法準確判定選舉結果
川普總統17日升高自己無憑無據對通訊投票的攻勢，發推文聲稱2020年總統選舉可能無法準確判定；這種說法恐削弱任何勝選人包括川普自己的正當性，共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)對此便不以為然；川普本人17日則再度前往威斯康辛州鄉間，試圖喚起郊區選民熱情，重演自己2016年勝選之道.
路透(Reuters)17日報導，川普目前全國民調支持率落後給民主黨候選人拜登，故繼續攻擊通訊投票並不牢靠；但面對新冠肺炎疫情，各州官員採納通訊投票，作為到場投票的替代方案。
研究選舉達數十年的專家們也表示，美國選舉舞弊很罕見。
川普17日推文寫道，「因為沒應要求而郵寄給『選民』的選票，目前數量空前，11月3日大選結果可能永遠無法準確判定。有些人就想要這種結果。」
目前16個州要求選民要有理由如生病或出遊在外才能通訊投票，而另34州則允許任何登記選民提出通訊投票的要求。川普宣稱通訊投票易於舞弊，但美國人那麼做已有數十年，例如2016年總統大選，四分之一的選票都採郵寄方式。
11月3日儼然將成為全國通訊投票最大的試煉，民主、共和兩黨都提出訴訟，進行纏鬥，可能影響到數百萬美國人行使其投票權的方式。
據近來各州及地方選舉統計數據，民主黨選民採通訊投票的比率遠高於共和黨選民，故民主黨力挺通訊投票。
共和黨籍聯邦參議員17日對川普的說法表示無法接受，參議員魯比歐便表示，選舉結果只是不精準而已；但共和黨大致上拒絕評論更早之前，兩黨已達成質疑通訊投票會助長敵國對美國選舉結果攻擊的結論。
美國情報官員便警告說，俄國在內的敵對國家便大肆鼓吹川普之流的說法，讓世人懷疑美國選舉流程。
川普17日赴關鍵決戰州威斯康辛造勢，這已是他今年第五度趕往當地，依他看來，能在威州人口較少的郡區勝選，對他能否連任很是重要。川普晚間另在威州中部莫西尼(Mosinee)市舉行造勢，當地2016年大幅倒向共和黨，才讓川普扳回都市及郊區所輸的票數。
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