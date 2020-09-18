CNN里民大會 拜登嗆川普「坐視疫情、等同犯罪」

民主黨總統候選人拜登17日晚間參加美國有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會上說，如果當選總統，將訂定全國統一的國家防疫標準，讓民眾可以安全地返回職場工作，讓學生可以回到校園上課；拜登也說，川普總統早在幾個月前就應積極採取行動，卻始終沒有作為，對於疫情坐視不管，「他這樣幾乎等同犯罪」。

拜登摘下口罩 砲轟疫情

CNN主播庫柏(Anderson Cooper)在里民大會開場便說，早上剛剛接受新冠病毒檢測，結果為陰性；帶著黑色口罩出場的拜登也說，同樣接受了病毒檢測，結果也是陰性，接下來便摘下口罩。

來自費城的民主黨選民桑妮‧亞當斯(Shani Adams)發問時說，妹妹死於新冠肺炎，如果拜登當選會如何處理疫情？

拜登答道，如果當選總統，將頒布全國統一的國家防疫標準，如此一來才能讓民眾安全地復工，讓學童回到學校上課。

他說，將透過擴大病毒檢測、縮短檢測結果等待時間、確實做到接觸史追蹤，全力抗疫，備妥充足防護裝備，並提供學校提升防疫措施的經費。

稍後拜登答覆高中老師瓦達拉(Joe Vadala)提問時進一步指出，如果當選總統，聯邦政府將為全國學校提供2000億元的防疫經費，保護全體師生的健康安全。

拜登說，許多措施川普早在幾個月前就應該做，卻都沒有作為，還舉辦造勢大會讓群眾不戴口罩聚集，非常危險。拜登說：「不能再這樣了。」

對於川普接受新書訪問時坦承淡化處理疫情，拜登說，如果他是總統，絕對不會像川普一樣。

疫苗安全性 只相信佛奇

拜登說，新冠病毒傳染力比流感強了七倍，哥倫比亞大學醫學院研究報告顯示，如果川普提早一周積極防疫，就能拯救3萬7000人的生命，可是川普卻坐視不管，「他這樣幾乎等同犯罪」。

至於是否強制規定學童返回學校上課之前要全面施打新冠病毒疫苗，拜登表示，談到疫苗研發，並會不相信川普，而會相信白宮抗疫小組要員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)。

拜登說：「佛奇說疫苗安全，我才相信。」