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新冠疫情慘重…川普甩鍋藍州 民主黨人大罵

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
川普總統17日離開華府，前往威斯康辛州造勢前回答記者提問。 路透社
川普總統17日離開華府，前往威斯康辛州造勢前回答記者提問。 路透社

在對抗新冠疫情無方的指責下，川普總統把矛頭撥向民主黨，聲稱民主黨人領導的「藍州」讓美國新冠病毒疫情死亡率增加，還說若將「藍州」從等式中剔除，美國其實比別國更具競爭力；川普此說17日迅速遭參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約)等民主黨人譴責，指川普本該是所有州的總統。

川普長期以來一直將各種弊病怪罪到民主黨領袖身上，包括指責「民主黨當家」城市的抗議警察活動有時會變得暴力；但這回川普將各州疫情變好或變壞歸因於政黨傾向，是他自政治角度談論疫情處理最露骨的一次。

川普發表如此言論，是因為美國新冠病毒疫情死亡率全球最高，讓川普政府飽受質疑；根據約翰霍普金斯大學數據，美國每10萬人約有60人死於新冠狀病毒，居全球之冠。

川普現在轉而強調「病死率」—感染病毒後死亡的人數，指美國的情況要好得多。

川普16日稍晚在白宮向媒體表示，「儘管藍州的死亡率非常高」，但美國仍對病毒處理得很好，「如果把藍州排除在外，我們處於全世界任何人都無法達到的水平。我們的水平其實很低，但有些藍州除外。」

紐約州、加州和新澤西州等疫情死亡人數最多的州，均民主黨主政的「藍州」，但也是全國人口集中的州、最先經歷和處理疫情大爆發；死亡人數很高的其他州其實也包括代表共和黨的「紅州」德州和紅藍主戰場佛羅里達州；這些州也是美國人口集中的州。

據約翰霍普金斯大學數據，紐約、新澤西和麻州每10萬人疫情死亡率最高；但路易斯安納、密西西比、亞利桑納和密西根等紅州和戰場州，也都位居前十名。

總體而言，2016年投票支持喜萊莉·柯林頓的州，迄今新冠病毒每10萬人約74例死亡；投票支持川普的州每10萬人約50人死亡。

民主黨人抨擊川普將全國死亡率歸咎於民主黨領袖，民主黨總統候選人拜登17日發推文說：「這份工作是當所有美國人的總統。」

舒默在參院表示，「是啊，總統先生，如果你不計算全美死亡總人數，可能會認為情況還不錯。」

川普並沒有提供任何有關藍州與紅州處理疫情作法不同的證據，來支持他的說法；但他和紐約州長葛謨和加州州長紐森等民主黨州長一直存在爭執；他有時指這些州長對病毒反應過度，封鎖令過於嚴格，有時卻又稱讚他們的因應作法。

川普 民主黨 疫情 美國大選

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