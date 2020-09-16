肯州路易維爾市警察闖民宅槍殺非裔女 1200萬和解

肯塔基州路易維爾市(Louisville)市長費雪(Greg Fischer)15日宣布，市府將向遭闖入家中的警察開槍打死的非洲裔婦女泰勒(Breonna Taylor)家人支付1200萬元賠償，並同意改革當地警政，以防範類似悲劇重演。

該案原是地方性的聲討公義行動，但在5月發生明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸而死後，很快成為全美焦點，包括前第一夫人米雪兒．歐巴馬、民主黨副總統候選人賀錦麗，都在8月的黨代表大會中提到泰勒，電視名嘴歐普拉也主動替泰勒發聲。

費雪在記者會中說，「我可以理解帕爾瑪女士(Tamika Palmer，泰勒母親)的痛苦，我也對泰勒之死深感抱歉」，帕爾瑪15日也出席記者會，情緒激動地表示，「不要忽視真正的工作，就是對開槍的警察提出刑事控罪」。

泰勒家人的律師柯倫普(Ben Crump)說，1200萬元的和解金，是非裔婦女遭警察殺害案件中的最高賠償紀錄，他也呼籲檢方對涉案警察提出刑事指控。

費雪對此表示，市府與泰勒家屬的民事和解與刑事調查並無關連；據指出，肯州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)正在調查涉及該案的警察。

帕爾瑪於今年4月提出訴訟，指控警方今年3月13日取得不實消息，並持「不需要敲門」(no-knock)的搜索令，於當天深夜闖入泰勒公寓，泰勒與男友沃克當時被警方從床上叫醒，沃克以為是歹徒入侵，拿起手槍射傷一名闖入的警員。

26歲的泰勒在家中遭警察開槍打死，家屬獲賠1200萬元。(取自臉書)

警員隨即開槍還擊，在一旁的泰勒因此身中至少五槍，最後失血過多死亡。

26歲的泰勒在醫院急診室擔任技術人員。警方事後稱，進入該民宅是為了查緝毒品，不過，中槍死亡的泰勒並不是嫌犯，現場也沒有發現毒品。