身中多槍仍勇救搭檔！洛杉磯女警原身分是圖書管理員

被譽為英雄的31歲阿波利那，原是圖書館理員，去年才自警校畢業，投入警界。(取自洛杉磯郡警局) 加州洛杉磯郡康普敦市(Compton)12日傍晚發生的槍手近距離冷血伏擊巡邏警察案，兩名受傷警員送醫後均度過危險期。其中，受傷女警克勞迪婭·阿波利那（Claudia Apolinar）去年才從洛杉磯警察學院畢業。案發時她雖下巴中彈、上半身被擊中多槍，仍全力維護搭檔和居民安危，其英勇行為感動許多人，被讚為英雄。

31歲的阿波利那在擔任警察之前是圖書管理員，育有一名六歲小孩。她65歲的父親阿道夫(Adolfo)整夜守在醫院病床旁，向媒體證實女兒傷勢穩定，還表示洛杉磯警方派了警察在病房外站崗保護。

阿波利那和24歲的同組夥伴12日坐在巡邏車內時，遭一名持槍男子近距離伏擊，儘管阿波利那身中多槍，在醫護人員抵達前，她仍為搭檔上止血帶並使用呼叫機求助。遇襲後的照片顯示，她身上滿是鮮血地為受傷搭檔提供醫療協助。

警方公布的圖像顯示，阿波利那下巴、頸部都是鮮血，但仍在協助柱子背後的24歲同僚。(美聯社)

首席調查官迪恩(Brandon Dean)表示，阿波利那和她24歲的搭檔都在醫院治療且狀況穩定。他說：「他們傷勢都很重，人生將因此轉變；但感謝上帝，他們情況穩定，均將度過難關。」

迪恩並盛讚阿波利那的勇氣與毅力；他說：「這種情況非常特別。她被擊中面部，上半身也被擊中數槍，一方面要有足夠能耐讓自己在火線交鋒持續情況下脫身，還要照顧搭檔、進行無線電通訊以確保當地民眾安全，這些無不展現了她的勇氣與毅力。」

洛杉磯警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)表示，兩名警察均已完成手術且可望倖存；他稱此為「雙重奇蹟」。

警方已懸賞17萬5000元，鼓勵民眾提供作案歹徒相關資訊。