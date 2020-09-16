美聯社分析：超過半數冤獄 檢警蓄意、疏忽造成

壓下無罪的證據、在犯罪現場「栽植」毒品槍枝、逼迫證人冤枉嫌犯…美聯社(AP)分析獄政資料發現，逾半冤獄都是檢警等執法人員蓄意或疏忽錯誤所造成。

「全國釋罪紀錄」檔案所列1989到2019年2400個冤獄顯示，54%本來就無罪卻被關進監牢的冤案受害人，是警察、檢察官及其他執法人員刻意犯錯或疏忽成錯的犧牲品。

美聯社指出，一般而言，罪行越嚴重，冤獄的機率越大。

導致冤獄最常見的錯誤，是刻意隱藏足資證明嫌犯清白的證據。這類冤獄，占所有後來被宣告無罪的案例的44%。

其次常見的烏龍判刑可歸咎於警方、檢方在審判時作偽證、誤導或逼迫證人、以操控手段獲取不實認罪供詞(刑求逼供)、假造罪名(在犯罪現場留下毒品、槍械等)，甚至佯稱遭到嫌犯攻擊。

密西根大學名譽法學教授葛羅斯(Samuel Gross)是「全國釋罪紀錄」檔案的資深編輯。他說，前述種種官方的失職行為「破壞了我們刑事司法體系的求真精神，也打擊了民眾(對司法)的信心」。

冤獄奪走了「多少無辜人民數年、甚至數十年的生命。」葛羅斯說。

美國是全世界坐牢人口比率最高的國家，目前有200多萬人在吃牢飯，其中有色人種的比率更高。

多年來孜孜矻矻建立冤獄檔案資料庫的葛羅斯等研究人員說，執法人員實際上犯錯的案例應該更多，因為許多冤案苦主，永遠都無法陳冤昭雪。即使重獲清白的案例，也沒有揭露官方的全部失誤。

警方比檢方更常導致冤獄，兩者為34%比30%。不過，聯邦司法案件當中，檢方錯誤導致冤獄的比率是警方的五倍；白領犯罪案，檢方錯誤造成冤獄的比率，更是警方的七倍：65%對9%。非洲裔遭冤獄的機率略高於白人：57%對52%。