美國父子5年間先後罹癌 12歲兒：一起化療反胃 感覺不孤單

美國媒體《愛達荷州教育新聞》（Idaho Education News）報導，當地國小教師金培爾（Ed Kimpel）跟他十二歲兒子傑克（Jack），五年前先後診斷出癌症，一起經歷療程、手術、緩解跟復發期。這個月終於一起返校，金培爾說：「即使我們還有很長的路要走，仍珍惜能回歸常態的日子。」

金培爾回想五年前傑克上小一時，出現暈眩、體重下降、嘔吐等症狀，帶去醫院檢查發現腦裡有腫瘤：「我們嚇壞了。」傑克很快接受腫瘤移除手術，接著是一個月放射治療及六週化學療法。在傑克的療程進行一年後，金培爾懷疑自己罹患痔瘡，而接受結腸鏡檢查。醫生發現當時三十五歲的他患有結腸癌。

在金培爾第一次手術後僅幾個月，醫生發現癌症已經轉移到他的肝臟，便切除​​四分之一的肝臟，金培爾笑說自己很幸運，因為肝臟能自我再生：「就像蜥蜴的尾巴。」術後，父子倆一起接化學療法。

傑克說，那段時期很難熬，但因為有爸爸在，一切都不同了：「爸爸能感同身受，我們甚至一起反胃，感覺不孤單。」

三月，父子倆又被診斷出癌細胞轉移到其他器官，雙雙接受移除手術。終於，兩人在醫生的核准下，九月重返校園。

網友布萊妃（Mariann Bradfield）感謝父子倆以親身經歷激勵人們。稱他們傳遞正能量，為「生命的鬥士」。