WTO裁定美發動關稅戰違反國際規則 陸：盼美尊重裁決

世界貿易組織表示，美國川普政府對陸商品課徵關稅的做法違反國際規則，大陸商務部表示，大陸尊重世貿組織規則與裁決，希望美方充分尊重專家組的裁決與多邊貿易體制。

世貿組織專家組針對大陸訴美301關稅措施世貿爭端案發佈專家組報告，認定美方涉案徵稅措施違反世貿組織義務。大陸商務部晚間以答記者問的形式做出如上回應。

大陸商務部表示，陸方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了陸方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

大陸商務部表示，以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石。陸方始終堅定支持和維護這一基石，尊重世貿組織規則和裁決。

大陸商務部說，陸方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與陸方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。