AOI飆破800 ！野火濃煙擴散4000哩 俄州空氣全美最差

西部數十萬英畝仍舊野火肆虐，濃煙在大氣擴散逾4000哩，近100萬哩高空清晰可見濃煙密布；俄勒岡州成全美空氣最差的州，民眾氣喘症狀更嚴重，身上煙味揮之不去，該州一小鎮的空氣品質指數甚至遠超過「危害」等級。

俄勒岡州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)14日發布警告指出，波特蘭都會區空氣品質到達危險等級，「沒有人應該待在戶外」。聲明中說，若非要出門，應配戴N95口罩。

根據環保署(EPA)空氣品質指標(AQI)，201至300為「非常不健康」的紫色等級，301至500則為褐紅的「危害」等級，超過500以上則屬於爆表；受到山林野火影響，俄勒岡州小鎮屋園(Cottage Grove)10日晚間指數爆表，飆至807。

濃烈林火引發的煙霧，俄勒岡州上周末成為全美空氣品質最差的州。13日中午，俄勒岡州姊妹城(Sisters)的空氣品質指標為566，為全美空氣最差地點，俄州首府塞勒姆(Salem)空氣品質指標也有556，波特蘭則為499。

美西野火引發濃煙，蔓延逾4000哩，甚至連離地球近100萬哩的衛星也觀測到，西部沿岸州被濃厚煙霧覆蓋；野火引發的兩道長濃煙吹往內陸，遠至離西岸約2500哩遠的五大湖區，也吹至西北部的愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州，以及南部的亞利桑納州、新墨西哥州和德州。

濃煙也往北吹至加拿大西部多個省份，向南吹到墨西哥北部；兩道濃煙帶向西幾乎吹至夏威夷島。

野火發生一周後，俄勒岡州多地空氣品質在全球排前幾大惡劣，民眾苦不堪言，他們逃離野火，卻逃不了濃煙。衣服、頭髮和床單都是煙味，洗澡洗不掉，即便門窗緊閉，空氣清淨機也除不去味道，許多人一直有種噁心和窒息感。

醫院可見有害濃煙的影響，俄州醫院急診室約10%病患出現氣喘相關症狀；俄州官員擬發放25萬個N95口罩給農工和原住民部落，並預估周末天空才會清澈一點。