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拜登批川普「氣候縱火犯」：他若連任野火將更慘
民主黨總統候選人拜登14日譴責川普總統為「氣候縱火犯」，指川普若連任，西部野火將「更慘烈且致命」。
拜登以野火、夏季大規模洪災和毀滅性的颶風說道，「川普的氣候否認觀點可能不會直接造成破紀錄的洪災和颶風，但若他贏得第二個任期，這些地獄般的天氣災難事件將會更普遍。」
拜登在德拉瓦州自然歷史博物館的25分鐘戶外演講中作此表述，這是他抗衡川普郊區選戰策略的方法之一。
「川普警告，移民正威脅著我們的郊區，這很荒謬。」拜登說：「但你知道真正威脅郊區的是什麼嗎？野火延燒西部郊區、洪水肆虐中西部郊區家園，颶風威脅海岸線聚落安危。」
「如果川普再否認氣候變遷四年，有多少郊區將毀於野火？」拜登問：「多少郊區街坊將被水淹沒？多少郊區將被超級風暴吹走？」
拜登指控川普「沒興趣在此刻見面，我們知道他不會聽取專家建議，或依照災難的急迫性要求祭出對策；這是另一場危機，另一場他不會負責的危機。西部著火，他卻責備受災戶。」
他說川普「未能保護我們，免於新冠肺炎疫情、經濟自由落體、種族動盪，以及氣候變遷的復仇，顯然我們在川普的美國並不安全，這就是川普的美國，現在由他統籌。」
拜登矢言，若當選「將就急迫性和目的與各方會面，我們可以且將解決氣候危機。」
科學家表示，野火幾乎無可避免，但氣候變遷造就植物草木乾燥，以及越來越多人居住在乾燥地區。
林木稀疏和人為控制的焚林，證實了對抗林火威脅的挑戰困難重重。
拜登屢次批評川普在氣候變遷和新冠肺炎疫情上，忽略專家的意見。
拜登的副手、來自加州的賀錦麗15日將返回加州，會見消防官員。
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