俄州小鎮女消防隊長離家救火 自家卻被野火燒光
俄勒岡州近日發生多起野火，連恩郡(Lane County)50歲女消防隊長克莉絲汀娜‧皮魯斯(Christiana Rainbow Plews)從7日晚間接獲命令就匆忙離家，在麥肯錫(McKenzie)全心全意山谷救火。等到火勢獲得控制，她返回位於維達鎮(Vida)的住家，才發現房子已經被燒成精光。
皮魯斯7日穿上黃色消防衣與頭盔準備緊急出任務，晚間8時30分離家前，聽到丈夫艾瑞克‧皮普斯(Eric Plews)對她說：「注意安全。」她則對丈夫說，由於天候乾燥，長久以來設想中的「最可怕夢魘」，恐怕真實來臨。
皮普斯與連恩郡消防隊員、義消人員，與麥肯錫北區(Upper McKenzie)消防救援組織聯手，在麥肯錫山谷撲滅火勢並協助民眾撤離。
她說，但野火不斷擴大，原本只在公路南側的火勢，最後整個山谷都陷入火海。到了8日凌晨約1時，皮普斯請求上級支援，但當時她並不知道，州內其他地區同樣爆發嚴重野火。
由於丈夫手機斷訊，皮魯斯急忙打電話給兒子，要家人迅速撤離。接下來的24小時裡，皮魯斯忙著救火，與緊急撤離的丈夫與三個兒子完全失聯。
8日晚間10時，皮魯斯在設立於春田市(Springfield)一所中學的緊急指揮中心被另一位消防隊長告知，她居住的社區已被燒毀。皮魯斯說，當時心裡想著，不知如何告訴家人這個惡耗，「我根本不知道他們在哪裡」。
聯絡到暫住旅館的家人時，皮魯斯夫妻兩人在電話中都哭了出來。艾瑞克‧皮普斯說著：「我們什麼都沒了。原本山上有兩間房子，現在都沒了。」不過，他也說，幸好家人都平安，以後可以重建家園。
皮魯斯在9日下午終於回到維達鎮，但1200平方呎的家已不復存在。她說：「我當場嘔吐，痛哭失聲，所有東西付之一炬。」她說，另外四名義消在救火期間，同樣遭遇自家被野火燒光的下場。
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